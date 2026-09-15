Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện gió gần 8.200 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh gồm 24 trụ tuabin gió. Ảnh minh họa

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh (phường Hải Ninh) được phê duyệt với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng gió, đồng thời bao gồm các hạng mục truyền tải và phân phối điện. Với công suất thiết kế lên đến 198MW, dự án bao gồm 24 trụ tuabin gió (công suất 8,25 MW mỗi trụ), trạm biến áp nâng áp 35/220kV, đường dây 220kV đấu nối nhà máy điện gió với chiều dài khoảng 7,73km, cùng các hệ thống phụ trợ khác.

Sản lượng điện năng ước tính dự kiến của nhà máy 570,762 triệu kWh/năm, đóng góp đáng kể vào nguồn cung năng lượng quốc gia. Tổng vốn đầu tư cho dự án lên tới gần 8.200 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành toàn bộ, đưa vào vận hành trước tháng 3 năm 2030.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, điện lực và các lĩnh vực liên quan. Việc này bao gồm việc hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý trước khi thi công, bảo đảm dự án không ảnh hưởng tiêu cực đến quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn hàng hải và các lợi ích hợp pháp khác.

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tỉnh. Dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu chuyển đổi năng lượng của quốc gia.