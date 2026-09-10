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Kinh tế

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nâng cao vai trò hỗ trợ và tăng cường kết nối

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh xác định mục tiêu nâng cao vai trò, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kết nối trong nhiệm kỳ 2026-2031.

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Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 10/9, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

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Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai chương trình hội nghị.

Sau Đại hội, BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa III gồm 91 ủy viên. Tại hội nghị, đại biểu thống nhất cho 1 đồng chí thôi tham gia BCH và bầu bổ sung 4 đồng chí, nâng tổng số ủy viên BCH lên 94 đồng chí.

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Hội nghị bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
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Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông qua các văn bản sau Đại hội và Quy chế hoạt động BCH khóa III.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung nhằm cụ thể hóa phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới; trọng tâm là phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, xây dựng chương trình hành động toàn khóa và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên; tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong nắm bắt tình hình, tổng hợp kiến nghị và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

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Các đại biểu đóng góp ý kiến vào chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới.
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Ông Nguyễn Đình Thịnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông qua Chương trình hành động, công tác toàn khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hiệp hội xác định là tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số. Các ban chuyên môn sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tham mưu giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động.

Bên cạnh đó, Hiệp hội dự kiến triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng doanh nghiệp - doanh nhân” tháng 10/2026, gắn với các chương trình gặp gỡ, kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới hỗ trợ hội viên hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

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Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh trao đổi, giải đáp một số nội dung được các doanh nghiệp quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về phương thức phối hợp giữa Hiệp hội với các sở, ngành và cơ quan quản lý nhà nước trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

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Ông Lê Nguyễn Chung - Phó Giám đốc Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị trao đổi về công tác phối hợp giữa VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh trong hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp thời gian tới.

Việc cụ thể hóa chương trình hành động, phân công nhiệm vụ và xác định các hoạt động trọng tâm được kỳ vọng tạo nền tảng để Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kết nối hội viên và đồng hành thiết thực hơn với cộng đồng doanh nghiệp trong nhiệm kỳ mới.

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Tags:

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