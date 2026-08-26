Hà Tĩnh mở kênh trực tuyến tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Kênh tiếp nhận được thực hiện thông qua mã QR và đường link trực tuyến, tạo thêm phương thức thuận tiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, triển khai dự án và tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chức năng đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tham quan gian hàng của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026.

Với kênh trực tuyến mới, doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể phản ánh thông tin bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link, thay vì phải thực hiện qua hình thức văn bản hành chính truyền thống.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp các nội dung phản ánh, kiến nghị theo định kỳ; trên cơ sở đó báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Việc thiết lập kênh tiếp nhận trực tuyến được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý nắm bắt nhanh hơn những điểm nghẽn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó có cơ sở tham mưu giải pháp tháo gỡ phù hợp đối với từng dự án, từng trường hợp cụ thể.

Những phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là cơ sở để cơ quan chức năng kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, mà còn góp phần nhận diện những bất cập trong cơ chế, chính sách và thực tiễn thực hiện; từ đó tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu phản ánh khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất có thể truy cập kênh tiếp nhận trực tuyến qua đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA8r3MhjP6EaeySKhaPA3272mL7LDNBemspfOUBKYVayhZmQ/viewform

Hoặc qua mã QR dưới đây: