VinFast được cấp phép đầu tư dự án nhà xưởng hơn 7.056 tỷ đồng tại Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Dự án nhà xưởng và công trình phụ trợ của VinFast tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) được triển khai trên diện tích hơn 82 ha, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2029.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng và phụ trợ tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, với tổng vốn đầu tư hơn 7.056 tỷ đồng.
Nhà đầu tư dự án là Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, địa chỉ trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.056 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 2.116 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 821.081 m², thuộc một phần lô đất ký hiệu CN4-3 của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 - Khu kinh tế Vũng Áng.
Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà xưởng cho thuê và các công trình phụ trợ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng thu hút ngành nghề của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.
Theo tiến độ đăng ký, trong quý III/2026, chủ đầu tư sẽ bắt đầu xây dựng kho linh kiện sản xuất, xuất khẩu và các công trình phụ trợ. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Tiếp đó, từ quý II/2027 đến quý II/2029, dự án triển khai xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác.
Nhà đầu tư thực hiện dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ. Đồng thời, phải lựa chọn cho thuê lại các dự án có công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường; ứng dụng tự động hóa trong các khâu sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; có hệ thống máy móc sản xuất khép kín, đồng bộ với hệ thống thu gom, xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn của KCN Vinhomes Vũng Áng.
Dự án được kỳ vọng bổ sung hệ thống nhà xưởng, kho và công trình phụ trợ tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tạo thêm mặt bằng sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thu hút các doanh nghiệp, dự án công nghiệp vào Khu kinh tế Vũng Áng.
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