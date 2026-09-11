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Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng nộp ngân sách

Phúc Quang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.

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Với tổng vốn đầu tư hơn 12,8 tỷ USD, Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là dự án FDI lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh.
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Dự án với 3 hạng mục chính: nhà máy gang thép khép kín, cảng Sơn Dương và nhà máy điện, trên tổng diện tích 3.318 ha.
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Nhờ duy trì sản xuất ổn định, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm của tỉnh.
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8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của công ty đạt trên 4,29 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt trên 4,14 triệu tấn, doanh thu đạt 2,25 tỷ USD (trên 58.500 tỷ đồng).
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Công ty đã đóng nộp vào ngân sách khoảng 176 triệu USD (tương đương trên 4.500 tỷ đồng).
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Với công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm, bao gồm 14 cầu cảng, 22 máy bốc dỡ và đê chắn sóng dài 5.2km, cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
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Trong 8 tháng năm 2026, cảng đã đón 701 lượt tàu ra vào, lượng bốc dỡ khoảng 18,03 triệu tấn.
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Là nhà máy gang thép khép kín nên có yêu cầu rất cao về việc cung cấp điện ổn định. Chính vì vậy, Formosa Hà Tĩnh đã quy hoạch và xây dựng nhà máy điện, bao gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450MW và 2 tổ máy đốt khí với tổng công suất 200MW. Tổng công suất phát điện đạt 650MW.
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Trong 8 tháng năm 2026, tổng sản lượng điện phát ra khoảng 2,61 triệu MWh, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.
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Với 176 triệu USD tương đương với trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.

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