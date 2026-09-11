Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng nộp ngân sách

Mở rộng kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với DragonIZ Hà Tĩnh 08/09/2026 18:21 Chuyến khảo sát giúp JETRO có thêm thông tin thực tế để giới thiệu DragonIZ Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam.

Hà Tĩnh: 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai giá vật liệu xây dựng 08/09/2026 05:05 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo danh sách 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện thực hiện kê khai giá đối với một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Hải quan Cầu Treo về đích thu ngân sách trước 4 tháng 07/09/2026 15:42 Sau 8 tháng năm 2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) thu ngân sách 212 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu của năm nhờ chủ động thu hút doanh nghiệp mở tờ khai.

Khảo sát hoạt động kinh doanh bán lẻ điện ở xã Nghi Xuân 07/09/2026 14:45 HTX Dịch vụ Điện Xuân Viên, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện đang quản lý cho ngành điện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Công trường dự án VSIP Hà Tĩnh rộn vang tiếng máy 07/09/2026 08:11 Những ngày đầu tháng 9, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng 06/09/2026 11:58 Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ 05/09/2026 15:00 Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng cao nhất toàn quốc 03/09/2026 14:43 Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh tăng 38,9%, dẫn đầu toàn quốc.

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ 8 tháng đạt 60,4 triệu USD, tăng 46,46% 03/09/2026 10:20 Xuất khẩu dăm gỗ tiếp tục là điểm sáng của Hà Tĩnh khi kim ngạch 8 tháng đạt 60,4 triệu USD, tăng 46,46% so với cùng kỳ.

Đề xuất mở rộng hơn 45km quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên 4 làn xe 02/09/2026 08:42 Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư mở rộng 2 đoạn tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) và thị xã Kỳ Anh (cũ) với tổng chiều dài hơn 45km lên quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng” 01/09/2026 15:41 Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.

"Giữ nhịp" thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu ở Hà Tĩnh 01/09/2026 14:18 Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn lưu thông liên tục, góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh. Lực lượng hải quan trực xuyên lễ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng 31/08/2026 12:00 Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.

Linh hoạt phương án vận chuyển than, Nhiệt điện Vũng Áng 1 giữ nhịp vận hành phát điện 30/08/2026 05:28 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) linh hoạt phương thức vận chuyển than, tăng dự trữ tồn kho và triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu giữ ổn định nguồn nhiên liệu, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục.

Mỏi tay ký đơn hàng, doanh nghiệp dệt may lo tuyển dụng lao động 29/08/2026 15:29 Vừa tăng tốc sản xuất các đơn hàng đã ký đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027, các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều giải pháp đãi ngộ và tuyển dụng lao động.

Tết Độc lập trên các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh 29/08/2026 14:42 Trong khi người người đang hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bên người thân, thì trên nhiều công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.

VinFast được cấp phép đầu tư dự án nhà xưởng hơn 7.056 tỷ đồng tại Vũng Áng 28/08/2026 05:15 Dự án nhà xưởng và công trình phụ trợ của VinFast tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) được triển khai trên diện tích hơn 82 ha, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2029.

Hà Tĩnh mở kênh trực tuyến tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 26/08/2026 11:12 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai kênh tiếp nhận trực tuyến khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý.

35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm 26/08/2026 07:51 Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế? 23/08/2026 12:13 Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.