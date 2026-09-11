Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng nộp ngân sách

(Baohatinh.vn) - Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Dự án với 3 hạng mục chính: nhà máy gang thép khép kín, cảng Sơn Dương và nhà máy điện, trên tổng diện tích 3.318 ha.
8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của công ty đạt trên 4,29 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt trên 4,14 triệu tấn, doanh thu đạt 2,25 tỷ USD (trên 58.500 tỷ đồng).
Công ty đã đóng nộp vào ngân sách khoảng 176 triệu USD (tương đương trên 4.500 tỷ đồng).
Trong 8 tháng năm 2026, cảng đã đón 701 lượt tàu ra vào, lượng bốc dỡ khoảng 18,03 triệu tấn.
Với 176 triệu USD tương đương với trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn lưu thông liên tục, góp phần tăng thu ngân sách cho Hà Tĩnh. Lực lượng hải quan trực xuyên lễ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) linh hoạt phương thức vận chuyển than, tăng dự trữ tồn kho và triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu giữ ổn định nguồn nhiên liệu, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục.
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai kênh tiếp nhận trực tuyến khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý.
Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Các sản phẩm của Hà Tĩnh đang tạo nên một không gian mua sắm, trải nghiệm sôi động tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 đang diễn ra tại quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!