Không chọn nghỉ việc để nhận chế độ sau sắp xếp, chị Hồ Thị Hiên (SN 1992) tiếp tục gắn bó với cơ sở và đảm nhận vị trí Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng). Ở tuổi 34, nữ Bí thư trẻ đang cùng tập thể Chi ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ, gần dân, sát địa bàn, từng bước tạo sự đồng thuận và đưa một thôn vùng biên rộng hơn 215 ha, gần 1.200 nhân khẩu vận hành trong nhịp phát triển chung.

Buổi sinh hoạt tháng 9 của Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng) bắt đầu không phải bằng những trang tài liệu được đọc tuần tự như trước, mà bằng nội dung chuyên đề và hình ảnh minh họa hiện lên trên màn hình trình chiếu. Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc” được trình bày qua các slide, giúp những quy định, nghiệp vụ trở nên rõ ràng, dễ theo dõi hơn. Ở vị trí chủ trì, Bí thư Chi bộ Hồ Thị Hiên vừa điều hành buổi sinh hoạt, vừa sử dụng công nghệ để chuyển tải nội dung đến đảng viên.

Chị Hiên trình bày chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc” bằng slide trực quan.

Từ khi đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ vào tháng 7/2026, chị Hiên đã từng bước đưa công nghệ vào khâu chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp. Ở một chi bộ vùng biên, chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc cụ thể, góp phần làm cho nội dung sinh hoạt Đảng rõ hơn, sinh động hơn và gần hơn với đảng viên.

Được hợp nhất từ chi bộ các thôn 6, 7 , 8 trước đây, Chi bộ Đông Hồng hiện có 30 đảng viên, người trẻ nhất SN 2003, người cao tuổi nhất SN 1933. Không chỉ rộng hơn về địa bàn, thôn mới - chi bộ mới còn tập hợp nhiều thế hệ với cách tiếp cận, thói quen sinh hoạt khác nhau. Với người đứng đầu chi bộ, việc tạo một nhịp sinh hoạt chung cho chi bộ mới được bắt đầu từ thế mạnh của người trẻ: sử dụng công nghệ để kết nối, hỗ trợ và điều hành.

Ông Nguyễn Văn Dục (áo trắng, hàng đầu) cảm thấy dễ hiểu hơn trong quá trình tiếp nhận thông tin tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Để thống nhất cách làm, Chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trẻ; giao Bí thư Chi đoàn làm tổ trưởng tổ chuyển đổi số của Chi bộ. Chị Hiên cùng các thành viên trong tổ trực tiếp hướng dẫn đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và tham gia nhóm Zalo. Người biết nhiều hỗ trợ người biết ít; đặc biệt những đảng viên cao tuổi được đảng viên trẻ kiên trì hướng dẫn từng bước.

Ông Nguyễn Văn Dục - nguyên Bí thư Chi bộ thôn 8, nay là đảng viên Chi bộ Đông Hồng cho biết: “Khi nội dung sinh hoạt chuyên đề được trình chiếu trên màn hình, từng ý được chuyển tải rõ ràng, chúng tôi dễ theo dõi, dễ nhớ hơn. Tuổi cao, việc sử dụng điện thoại còn khó, tôi được đồng chí Hiên kiên trì hướng dẫn cách vào nhóm Zalo của Chi bộ để tiếp nhận thông tin, trao đổi, nêu ý kiến”.

Với cách làm bài bản, sát sao, đến nay, 25/30 đảng viên trong Chi bộ Đông Hồng đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, theo dõi và phản hồi thông tin trên nhóm Zalo. Kết quả ấy không chỉ cho thấy mức độ tiếp cận công nghệ mà còn phản ánh khả năng kết nối các thế hệ trong một chi bộ vừa được hợp nhất. “Chi ủy thống nhất đưa công nghệ vào những phần việc phù hợp, từ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, làm slide đến trao đổi thông tin trên nhóm Zalo.

Hiện 25/30 đảng viên toàn chi bộ đã sử dụng thành thạo ứng dụng Sổ tay đảng viên và theo dõi, phản hồi thông tin trên nhóm Zalo của chi bộ.

"Những chủ trương, tài liệu cần thiết có thể gửi trước trên nhóm để đảng viên chủ động nắm bắt. Những đảng viên khó tiếp cận công nghệ hoặc chưa thành thạo, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ, làm từng bước, kiên trì để vừa ứng dụng công nghệ, vừa bảo đảm không đảng viên nào bị bỏ lại về thông tin” - chị Hiên chia sẻ.

Chị Hiên trực tiếp hướng dẫn cho ban cán sự thôn về ứng dụng một số phần mềm công nghệ vào thực tiễn.

Cùng với ứng dụng công nghệ, nữ Bí thư Chi bộ đặc biệt chú trọng duy trì nền nếp sinh hoạt. Các cuộc họp được bắt đầu đúng giờ; 10 phút đầu được dành để đảng viên điểm danh trên Sổ tay điện tử; trường hợp đến chậm được nhắc nhở sau buổi sinh hoạt. Từ những thay đổi cụ thể ấy, 30 đảng viên đến từ 3 chi bộ cũ đang từng bước hòa vào một nhịp sinh hoạt chung.

Nếu công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách trong hoạt động của chi bộ thì việc xây dựng mạng lưới các cụm dân cư lại giúp bộ máy thôn mới duy trì sự gần dân, sát địa bàn.

Đông Hồng là thôn miền núi có diện tích tự nhiên hơn 215 ha, 325 hộ với gần 1.200 nhân khẩu. Để nắm chắc tình hình, chuyển tải chủ trương và triển khai công việc kịp thời, Chi ủy, Ban Cán sự thôn duy trì 3 cụm dân cư tương ứng với 3 thôn cũ. Mỗi cụm do một cụm trưởng phụ trách - những người có kinh nghiệm, gắn bó lâu năm với địa bàn và hiểu hoàn cảnh từng hộ dân.

Thông qua các cụm trưởng, chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của thôn được chuyển tải kịp thời đến người dân; những băn khoăn, kiến nghị từ cơ sở cũng nhanh chóng được phản ánh lên Chi ủy, Ban Cán sự thôn Đông Hồng.

Ông Lương Đình Hiển thường xuyên cập nhật thông tin cụm 1 cho Bí thư chi bộ Hồ Thị Hiên.

Ông Lương Đình Hiển (SN 1960) được giao làm cụm trưởng cụm 1 (địa bàn thôn 6 trước đây) cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban Cán sự và Ban Công tác Mặt trận thôn, tôi chuyển tải các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ thường kỳ đến từng hộ dân. Gần đây nhất, cụm đã vận động, hỗ trợ các hộ tham gia làm sạch dữ liệu đất đai bảo đảm tiến độ”.

Nghị quyết 04 được Chi bộ Đông Hồng cụ thể hoá bằng việc tuyên truyền phát triển những mô hình kinh tế nông nghiệp ổn định.

Từ định hướng phát triển chăn nuôi hươu, nhiều hộ dân ở Đông Hồng đang từng bước thay đổi cách làm. Gia đình ông Nguyễn Hồng Phú (SN 1978) trước đây chỉ nuôi nhỏ lẻ, số lượng hươu không ổn định, chuồng trại còn tạm bợ. Khi địa phương triển khai chính sách kích cầu, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại bài bản hơn. Đến nay, đàn hươu của gia đình đã có 17 con lớn nhỏ, hướng tới phát triển đàn bền vững.

Ở thôn mới vùng biên, từ nhóm Zalo kết nối đảng viên đến những cụm trưởng bám sát địa bàn, từ đổi mới trong công nghệ đến kết nối đầu mối gần dân - những cách làm cụ thể của Bí thư Chi bộ Hồ Thị Hiên đang giúp bộ máy mới vận hành thông suốt, đưa 3 thôn cũ hòa chung một nhịp.

Gia đình ông Nguyễn Hồng Phú đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi hươu.

Trước khi đứng đầu Chi bộ Đông Hồng, chị Hồ Thị Hiên đã có gần 10 năm gắn bó với công việc ở cơ sở. Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014, chị bắt đầu từ vị trí nhân viên hợp đồng tại UBND xã Sơn Hồng, sau đó lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Chị Hồ Thị Hiên lựa chọn ở lại, tiếp tục công tác để cống hiến.

Ngày 20/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chị Hiên đứng trước một lựa chọn: Nghỉ việc và nhận chế độ người hoạt động không chuyên trách cấp xã (khoảng 240 triệu đồng) hay tiếp tục ở lại cống hiến?

Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, còn sức khỏe và đã tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định. Tôi muốn tiếp tục làm việc, đóng góp cho địa phương và hỗ trợ người dân.

Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, chị nhận thấy trong mình vẫn vẹn nguyên khát khao muốn được làm việc, muốn được cống hiến và đặc biệt là lời cha dặn dò trước lúc đi xa do bệnh hiểm nghèo “không được nghỉ việc dù khó khăn nào” đã trở thành động lực lớn đối với chị. “Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, còn sức khỏe và sau gần 10 năm công tác ở cơ sở, bản thân đã tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định. Tôi muốn tiếp tục làm việc, đóng góp cho địa phương và hỗ trợ người dân. Vì vậy, tôi quyết định không nghỉ để hưởng chế độ mà tiếp tục công tác”.

Tận dụng vốn kiến thức sẵn có sau quá trình dài công tác ở xã, chị dốc sức hỗ trợ người dân thôn Đông Hồng phát triển theo định hướng của địa phương.

Quyết định của chị nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình nội ngoại. Dẫu vậy, áp lực không nhỏ vẫn đặt lên vai người phụ nữ có 2 con nhỏ, trong khi chồng làm nghề lái xe, thường xuyên vắng nhà. Từ một cán bộ cấp xã, chị trở thành người đứng đầu chi bộ của thôn vùng biên vừa hợp nhất, với quy mô và khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần. “Khi mới nhận nhiệm vụ, từ tổ chức các cuộc họp, phân công cấp ủy viên, đảng viên, kiện toàn Ban Cán sự thôn đến chỉ đạo sản xuất, xây dựng NTM, làm sạch dữ liệu đất đai…, tôi gần như bám các cụm dân cư từ sáng đến đêm khuya” - chị Hiên bộc bạch.

Với tâm niệm “làm cán bộ cơ sở thì quan trọng nhất là chịu khó, gần dân; khi dân cần thì cố gắng có mặt”, chị Hiên không quản đêm hôm, mưa gió, trực tiếp cùng cán bộ thôn hỗ trợ bà con trong từng phần việc. Khi thì giúp người dân tiếp cận nguồn phân bón qua Hội Nông dân, vệ sinh môi trường, làm thủ tục hành chính; khi lại tổ chức trao quà cho gia đình chính sách… hay có mặt sẻ chia với các gia đình trong những việc vui, buồn.

Điều đáng chú ý trong cách làm việc của Hiên là chị không tự mình giải quyết mọi việc, mà luôn dựa vào kinh nghiệm của những người đã gắn bó lâu năm với địa bàn. Trong công tác vận động và xử lý tình huống ở cơ sở, chị thường xuyên lắng nghe đảng viên cao tuổi, các cụm trưởng; việc chưa rõ thì hỏi, điều chưa biết thì học. Sự cầu thị giúp nữ bí thư trẻ vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa tập hợp được những người đi trước cùng tham gia công việc chung.

Ở địa bàn miền núi, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, gần dân còn phải được thể hiện bằng khả năng đưa nghị quyết, chính sách vào những sinh kế cụ thể. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng bộ xã Sơn Hồng về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2026, Chi bộ Đông Hồng tập trung tuyên truyền, định hướng và hỗ trợ người dân phát triển những cây trồng, vật nuôi có lợi thế; trong đó, chăn nuôi hươu và trồng chè được xác định là 2 hướng đi phù hợp.

Nhờ tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, sau sáp nhập, chị Hiên cùng ban cán sự thôn đã huy động tốt nguồn xã hội hoá để tổ chức giải bóng đá thu hút đông đảo người dân tham gia.

Từ đổi mới sinh hoạt chi bộ, tổ chức các cụm dân cư đến vận động đảng viên, người dân phát triển kinh tế, bộ máy thôn Đông Hồng đang từng bước bắt nhịp với quy mô và yêu cầu mới.

Bà Nguyễn Thị Nở - Ủy viên BCH Đảng bộ (phụ trách địa bàn), Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hồng đánh giá: “Những kết quả bước đầu trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 như tổng đàn hươu đạt 720 con, duy trì 280 đàn ong, tỷ lệ xử lý rác thải đạt 98%...; đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, cho thấy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Đông Hồng, trong đó có vai trò của nữ Bí thư Hồ Thị Hiên”.

Công việc ở thôn mới ngày càng nhiều nhưng phụ cấp của các chức danh chi đoàn, chi hội còn thấp.

Câu chuyện của Đông Hồng cũng phản ánh yêu cầu mới đối với cán bộ thôn ở xã Sơn Hồng. Sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 18 thôn xuống còn 6 thôn; nhiều thôn có diện tích, dân số tăng gấp 3-4 lần, có nơi địa bàn tương đương một nửa xã cũ. Với đặc thù miền núi, biên giới, cán bộ thôn không chỉ đảm đương nhiều việc hơn mà còn phải đổi mới cách nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Để đội ngũ cán bộ thôn có điều kiện làm việc, từ năm 2026, xã Sơn Hồng từng bước số hóa việc trao đổi thông tin giữa xã và thôn; hỗ trợ mỗi thôn máy vi tính, máy in, máy chiếu; tập huấn kỹ năng công nghệ và hướng dẫn thực hiện giao dịch trực tuyến tại cơ sở. Cán bộ thôn cũng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, dân vận, tuyên truyền; hệ thống loa truyền thanh từng bước được nâng cấp. Yêu cầu đặt ra không chỉ là lựa chọn được cán bộ trẻ mà còn phải tạo điều kiện để họ làm việc và phát huy năng lực.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hồng cho hay: “Cùng với việc lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp, xã tạo điều kiện để cán bộ thôn có đủ phương tiện và có chỗ dựa khi giải quyết công việc. Mỗi thôn được phân công một đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ, cùng cơ sở tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Qua đó, cán bộ thôn có thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, những việc khó cũng không phải tự mình xử lý”.

Từ một quyết định ở lại với cơ sở, chị Hồ Thị Hiên đang cùng Chi bộ Đông Hồng tìm cách thích ứng với diện mạo thôn mới: địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn và phương thức vận hành cũng phải khác trước. Công nghệ giúp chuyển tải thông tin nhanh hơn, cách làm mới giúp các thế hệ gần nhau hơn, nhưng điểm tựa căn bản vẫn là sự sâu sát với Nhân dân, biết lắng nghe và biết quy tụ sức mạnh của cộng đồng. “Tôi luôn coi Nhân dân như người nhà của mình, khi dân cần là cố gắng có mặt; làm việc gì cũng mong bà con được hưởng những quyền lợi chính đáng và địa phương ngày càng tốt hơn” - chị Hiên tâm niệm.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.

BÀI & ẢNH: SĨ HOÀNG - DƯƠNG CHIẾN - PHAN CÚC - THÀNH CHUNG

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC

(Còn nữa)