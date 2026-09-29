Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ Đoàn - Đội trường học

(Baohatinh.vn) - Chương trình là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần đảm bảo chất lượng công tác.
Sáng 29/9, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn - Đội trường học năm học 2026 - 2027.
Huấn luyện viên hướng dẫn các nội dung về Điều lệ Đội, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Trong buổi sáng, các học viên được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trong đó, huấn luyện viên đã hướng dẫn các nội dung về Điều lệ Đội, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, giúp học viên nắm vững những quy định, nguyên tắc và kỹ năng cơ bản trong tổ chức, điều hành hoạt động Đội. Cùng đó, giảng viên bộ môn Tâm lý (Trường Đại học Hà Tĩnh) trao đổi các nội dung về kỹ năng làm việc với trẻ em và tư vấn tâm lý học đường, giúp cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội có thêm phương pháp tiếp cận, nắm bắt tâm lý và hỗ trợ các em trong quá trình học tập, sinh hoạt.
Trong khuôn khổ chương trình, báo cáo viên đã phổ biến chuyên đề “Kỹ năng truyền thông” cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong xây dựng nội dung, tuyên truyền và lan tỏa các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở. Thông qua chuyên đề, học viên có thêm kiến thức và kỹ năng thực tiễn để vận dụng vào công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các hoạt động Đội tại trường học, địa phương.
Chiều nay, chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung về Điều lệ Đội, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng hoạt động tập thể, trò chơi thiếu nhi; kỹ năng thiết kế, tổ chức chương trình, hoạt động Đội theo chủ đề, chủ điểm. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2026 - 2027.
Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiếp tục được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tăng cường khả năng tổ chức và điều hành hoạt động, góp phần đảm bảo chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong năm học mới.
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