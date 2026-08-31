Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh dịp Quốc khánh 2/9

(Baohatinh.vn) - Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Những ngày này, tại nhiều địa phương trong tỉnh, màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên các tuyến đường, khu dân cư, trường học và địa bàn dân cư. Các cấp bộ Đoàn tổ chức treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo diện mạo khang trang và không khí rộn ràng hướng tới ngày Quốc khánh.
Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, nội dung giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Các chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ nhân chứng và các hoạt động tri ân được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, đơn vị. Trong ảnh: Đoàn xã Thạch Lạc ra quân chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên Di tích lịch sử Chứng tích chiến tranh Đội 3 và sinh hoạt chuyên đề “Ký ức không bao giờ quên”.
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, tri ân và giáo dục truyền thống, đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân cũng được làm phong phú bằng nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, dân vũ, thể dục thể thao, giao lưu và các giải chạy. Trong ảnh: Xã Kỳ Hoa tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
Từ cơ sở, mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Qua đó, các hoạt động hướng tới Quốc khánh 2/9 không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn trở thành dịp để cộng đồng cùng giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần đoàn kết.
Đặc biệt, tại nhiều khu dân cư, các hoạt động được lồng ghép với việc xây dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh. Từ những phần việc cụ thể, không khí chào mừng Quốc khánh được tạo dựng ngay từ cơ sở, gần gũi và thiết thực với đời sống Nhân dân.
"Tỉnh đoàn đã định hướng, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị, tập trung vào an sinh xã hội, tri ân, giáo dục truyền thống và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với cộng đồng", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.
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