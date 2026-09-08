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Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hằng năm

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Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20301 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thống nhất nhận thức, trách nhiệm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước./.

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#Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam #Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #“Tháng nghe phụ nữ nói”

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