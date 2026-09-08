Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hằng năm

Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.
Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.
Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20301 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thống nhất nhận thức, trách nhiệm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước./.
Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với hơn 300 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên thanh niên.
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên công nhân tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, đồng thời đánh dấu sự ra đời của Đoàn cơ sở tại xí nghiệp.
Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.
Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.
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Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chuyển đổi số.