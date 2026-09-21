Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chiều 21/9, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh Bùi Khắc Bằng báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh hiện có 20 tổ chức thành viên. Thời gian qua, đơn vị và các hội thành viên từng bước củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền.

Liên hiệp hội đã tham mưu tỉnh trong công tác tập hợp, tôn vinh và phát huy vai trò đội ngũ trí thức.

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Hằng năm tư vấn, phản biện 15 - 20 chương trình, kế hoạch của tỉnh; góp ý các luật, dự thảo luật, chính sách. Giai đoạn 2021 - 2026, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tư vấn, góp ý hơn 100 chương trình, dự thảo luật và các văn kiện.

Trong đó, nhiều chương trình tư vấn và phối hợp tư vấn lớn được tỉnh đánh giá cao như phản biện, tư vấn nhà máy chế biến rác thải, dự án mỏ sắt Thạch Khê, đề án nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về văn hóa, giáo dục.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn, diễn đàn phổ biến kiến thức về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường, chăm sóc sức khỏe; triển khai các mô hình, đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Đội ngũ trí thức các ngành khoa học tự nhiên, y tế, công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách như chọn tạo giống cây, con, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu của Liên hiệp hội và các hội thành viên đã cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của quê hương, đất nước.

Hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh. Đến năm 2026, Hà Tĩnh đã tổ chức 13 lần hội thi sáng tạo - kỹ thuật và 17 cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và đưa nhiều sáng kiến, giải pháp vào thực tiễn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và định hướng nâng cao vai trò của Liên hiệp hội trong tập hợp đội ngũ trí thức, tư vấn, phản biện xã hội và thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng chào mừng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh; đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng mong muốn thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp, kết nối, phát huy nguồn lực trí thức, nhất là đội ngũ trí thức là con em Hà Tĩnh đang công tác ngoài tỉnh, đóng góp vào định hướng phát triển của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, đồng chí đề nghị tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh nâng cao chất lượng góp ý, phản biện đối với các đề án, chính sách có tác động lớn đến đời sống Nhân dân; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham gia xây dựng đề án hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện về đội ngũ trí thức Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; qua đó tăng cường kết nối, phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức phục vụ phát triển đất nước và địa phương.

Đồng thời, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh cần chủ động tư vấn, đề xuất các giải pháp giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển. Đề xuất Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đồng hành, tập hợp đội ngũ chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước để hỗ trợ tỉnh giải quyết những “bài toán lớn” được đặt ra. Cùng với đó, tăng cường kết nối, tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy tốt hơn vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, tư vấn, phản biện và đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.