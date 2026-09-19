Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 19/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức hội nghị ký kết Biên bản phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030” Hội nghị được trực tuyến tới 7 điểm cầu, gồm các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương phát biểu chào mừng, đặt vấn đề và định hướng nội dung trao đổi, phối hợp giữa hai đơn vị.

7 xã biên giới đất liền: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình có diện tích hơn 1.800 km², dân số gần 98.000 người. Đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đời sống, giáo dục, công nghệ và sinh kế; một số nơi có đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, Tỉnh đoàn triển khai mô hình “Nghĩa tình biên cương xanh”, đồng hành với từng xã, tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng Biên phòng.

Năm 2026, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 355 hoạt động, trao hơn 15 công trình, khám sức khỏe cho hơn 1.500 người dân, tổ chức 65 buổi tuyên truyền pháp luật cho khoảng 3.500 lượt thanh thiếu nhi; duy trì các lớp kỹ năng, tiếng Anh, hỗ trợ 2.800 lượt người dân về kỹ năng số và trao 2 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng. Chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” hướng tới đỡ đầu 140 thiếu nhi khó khăn. Tổng nguồn lực hỗ trợ các xã biên giới đến nay đạt hơn 3 tỷ đồng.

Thời gian tới, nhu cầu hỗ trợ tập trung vào đào tạo nghề, việc làm, sinh kế, khởi nghiệp cho thanh niên; chăm lo học tập, kỹ năng, vui chơi và chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi. Tỉnh đoàn mong muốn mở rộng kết nối với các trường đại học, hội sinh viên, câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện; đồng thời phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Huế lựa chọn những mô hình cụ thể, thiết thực để đồng hành lâu dài cùng 7 xã biên giới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế thông tin ngắn về định hướng và thế mạnh, khả năng kết nối của Hội Sinh viên Đại học Huế.

Nội dung ký kết giữa Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Sinh viên Đại học Huế tập trung phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030” tại 7 xã biên giới của Hà Tĩnh. Đối tượng thụ hưởng là thanh thiếu nhi, sinh viên quê ở các xã biên giới đang học tại Đại học Huế và người dân thông qua các hoạt động tình nguyện, an sinh, công trình cộng đồng. Hai bên thống nhất phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thiết thực, tránh trùng lặp nguồn lực và ưu tiên những công trình, mô hình có khả năng duy trì lâu dài.

Các nội dung phối hợp trọng tâm gồm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sinh kế; chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hỗ trợ học tập, ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống và hướng nghiệp. Hai bên cũng phối hợp xây dựng các công trình thanh niên như sân chơi, không gian đọc sách, thiết chế văn hóa - thể thao, công trình cảnh quan; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá văn hóa, du lịch vùng biên.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Sinh viên Đại học Huế ký kết Biên bản phối hợp triển khai đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030”.

Giai đoạn 2026 - 2030, hai bên phấn đấu hằng năm tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ năng số; ít nhất 1 chương trình tình nguyện, an sinh xã hội và 1 công trình, phần việc thanh niên phục vụ vùng biên; Hội Sinh viên Đại học Huế kết nối hỗ trợ thường xuyên tối thiểu 6 thiếu nhi khó khăn và phối hợp hỗ trợ sinh viên quê tại 7 xã biên giới. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chịu trách nhiệm rà soát nhu cầu, kết nối địa phương và hỗ trợ tổ chức; Hội Sinh viên Đại học Huế chủ trì vận động nguồn lực, kết nối chuyên gia, giảng viên, sinh viên và các đơn vị đồng hành. Hai bên xây dựng kế hoạch hằng năm, định kỳ đánh giá kết quả và tổng kết vào năm 2030; biên bản có hiệu lực từ ngày ký đến 31/12/2030.