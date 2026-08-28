Khánh thành nhà ở nội trú cho đoàn viên, người lao động tại xã Sơn Kim 1

Chiều 28/8, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim tổ chức khánh thành nhà ở nội trú cho đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ cho Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

Công trình nhà ở nội trú cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim được khởi công từ tháng 5/2026, gồm 7 phòng ở, 1 nhà vệ sinh chung, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan công trình nhà nội trú.

Sau 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho 14 đoàn viên, người lao động Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim ở và sinh hoạt.

Công trình nhà nội trú đưa vào sử dụng phục vụ cho 14 đoàn viên, người lao động.



Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Công trình hoàn thành góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp đoàn viên, người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.