Hưởng ứng đợt thi đua "80 ngày hành động vì cộng đồng" tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu sửa chữa 50 "Ngôi nhà nhân ái"; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế; trao 300 suất học bổng; trợ giúp thường xuyên cho 25 “Địa chỉ nhân đạo”.
Sáng 18/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phát động triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11/2026, với thông điệp “80 năm - 80 ngày - lan tỏa hành động vì cộng đồng”. Đây không chỉ là hoạt động hướng tới một dấu mốc truyền thống, mà quan trọng hơn là biến niềm tự hào về truyền thống 80 năm thành 80 ngày hành động cụ thể vì người dân và cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Đợt thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Chữ thập đỏ; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng nhằm lan tỏa các giá trị nhân đạo truyền thống. Mỗi hoạt động, mỗi phần quà trao đi đều gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm nghị lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, cụ thể: sửa chữa 50 "Ngôi nhà nhân ái"; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế; trao 300 suất học bổng “Cùng em tới trường”; trợ giúp thường xuyên cho 25 “Địa chỉ nhân đạo”.
Đồng thời, các cấp hội sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho 800 người, vận động tiếp nhận ít nhất 800 đơn vị máu tình nguyện.
Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường và đơn vị trực thuộc đăng ký đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc nhân đạo gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Cùng với đó, Hội kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thực hiện ít nhất một hành động nhân ái, biến tinh thần “mỗi ngày một việc tốt” thành nét đẹp thường nhật, phát huy tối đa vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh.
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