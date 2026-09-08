Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2026, LĐLĐ tỉnh vừa chủ trì đoàn giám sát liên ngành tại một số doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc với Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh, BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh. Quá trình giám sát được thực hiện công khai, bài bản, đúng quy định; tập trung vào việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động.

Bà Lê Nữ Ái Chi - Phó Trưởng ban Công đoàn Khu kinh tế, Thư ký đoàn giám sát cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN và các nội dung liên quan đến quan hệ lao động. Tuy nhiên, hoạt động giám sát cũng phát hiện nhiều vấn đề tồn tại như: tình trạng chậm đóng BHXH tại một số doanh nghiệp; tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho người lao động còn thấp; chính sách đối với lao động có thâm niên chưa được quan tâm đúng mức; một số đơn vị chậm cập nhật những quy định mới về pháp luật lao động…”.

Các cấp, ngành tăng cường vai trò giám sát tại doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Từ những vấn đề được phát hiện, đoàn giám sát đã ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế, chủ động cập nhật quy định mới của pháp luật. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nếu các cuộc giám sát liên ngành giúp đánh giá việc thực hiện chính sách tại doanh nghiệp ở góc độ tổng thể thì hoạt động của công đoàn cơ sở lại giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động một cách trực tiếp. Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổ chức đối thoại, xây dựng thỏa ước lao động tập thể đến tham gia giải quyết tranh chấp, công đoàn cơ sở kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngay tại nơi làm việc.

BCH Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người lao động, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền lương, chế độ BHXH, điều kiện làm việc. Những ý kiến từ người lao động nhanh chóng được tiếp thu, đề xuất với lãnh đạo; những vấn đề chưa phù hợp được trao đổi để kịp thời điều chỉnh".

Cùng với giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh cũng tăng cường kiểm tra hoạt động của công đoàn cơ sở, qua đó đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc chấp hành Luật Công đoàn và các quy định liên quan.

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát thực hiện quy định pháp luật về lao động thông qua nhiều hình thức.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì giám sát liên ngành tại 6 doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và hoạt động của công đoàn cơ sở tại hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức gần 340 hội nghị người lao động, hơn 330 cuộc đối thoại tại nơi làm việc để kịp thời nắm bắt tâm tư của người lao động; đồng thời, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về lao động...

Những hoạt động đó cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát trong doanh nghiệp đang từng bước được quan tâm thực hiện, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống, việc làm của người lao động. Qua đó, không chỉ phát hiện những bất cập để kiến nghị khắc phục mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.