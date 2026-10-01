Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động và huy động nguồn lực về các địa bàn biên giới.
Giai đoạn 2025 - 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai hơn 355 hoạt động, huy động hơn 3 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống, học tập của thanh thiếu nhi và đồng hành cùng người dân vùng phên dậu của Tổ quốc.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai mô hình “Nghĩa tình biên cương xanh”, phân công 5 đơn vị Đoàn trực thuộc đồng hành cùng 7 xã biên giới đất liền. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên UBND tỉnh triển khai chương trình “Tổ tư vấn áo xanh - Đồng hành cùng cơ sở” hỗ trợ UBND xã Sơn Hồng; Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Cùng em tiến bước”, tập huấn kỹ năng STEM và Robotics cho thiếu nhi vùng biên.
Cùng với đó, 200 đầu sách, 11 máy lọc nước, 20 góc học tập được trao tặng cho các trường học, thiếu nhi. Tỉnh đoàn cũng kết nối trao tặng 2 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng, tổ chức các hoạt động STEM - Robotics, tạo thêm điều kiện để thanh thiếu nhi vùng biên được học tập, vui chơi và tiếp cận khoa học, công nghệ.
Không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, các hoạt động còn hướng đến việc tạo môi trường đa dạng để thiếu nhi vùng biên phát triển toàn diện, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và tình yêu quê hương, đất nước. Trong ảnh: Đa dạng các hoạt động dành cho trẻ em vùng biên Sơn Kim 2.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh còn triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng Nhân dân vùng biên, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của cơ sở. Các đội hình “Bình dân học vụ số” đã hỗ trợ khoảng 2.750 lượt người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số. Thông qua mô hình “Hành trình xanh - Sát cơ sở - Gỡ vướng mắc”, các đội hình thanh niên khối sở, ngành trực tiếp về các xã biên giới, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức 15 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.550 người dân tại các xã vùng biên như Hương Xuân, Sơn Kim 2...
Không dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ trước mắt, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh còn triển khai chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đỡ đầu 140 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới cho đến năm 18 tuổi. Trong ảnh: Trao quà Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn vùng biên Sơn Hồng.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định đây là đề án có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo bước chuyển trong việc chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên, vừa tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa bàn biên giới.
Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ chuyển mạnh từ việc triển khai hoạt động sang kiến tạo giá trị bền vững; đổi mới cách thức kết nối, huy động nguồn lực; phát huy vai trò chủ thể của thanh niên vùng biên trong khởi nghiệp lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số; triển khai các dự án tình nguyện thiết thực, các công trình dân sinh, mô hình an sinh xã hội bền vững nhằm thiết thực đồng hành, hỗ trợ thanh niên và người dân 7 xã biên giới của tỉnh.
Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn
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