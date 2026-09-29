Nâng cao kỹ năng làm báo trong thời đại số cho hội viên, phóng viên

Sáng 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tìm kiếm và phát triển đề tài báo chí trong thời đại số”.

Đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (ngày 29 - 30/9), với sự tham gia của 40 hội viên, phóng viên thuộc các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.



Tại lớp bồi dưỡng, các hội viên, phóng viên được giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền đạt những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm, đánh giá và phát triển đề tài báo chí trong môi trường số; nhận diện xu hướng, vấn đề công chúng quan tâm và những khoảng trống thông tin.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 40 hội viên, phóng viên thuộc các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Các hội viên, phóng viên được tìm hiểu tổng quan quy trình tìm kiếm và phát triển đề tài, từ phát hiện tín hiệu, xác định vấn đề, đánh giá giá trị tin tức, mở rộng góc tiếp cận đến kiểm chứng và lập kế hoạch tác nghiệp.

Nhà báo Trần Ngọc Long - Trưởng phòng Truyền thông Đa phương tiện ( Báo Điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam) truyền đạt các nội dung về tạo lập dự án, xây dựng dữ liệu (data) và số liệu cá nhân...

Lớp bồi dưỡng cũng hướng dẫn cho hội viên, phóng viên tạo dự án, xây dựng dữ liệu và số liệu cá nhân; thực hành kỹ năng viết câu lệnh cơ bản để hỗ trợ tìm kiếm đề tài, xây dựng nội dung và thảo luận các ý tưởng báo chí.

Hội viên, phóng viên cũng được chia nhóm theo lĩnh vực công tác hoặc chủ đề để trao đổi, tìm hướng triển khai đề tài. Các nhóm tập trung xác định đề tài, mục tiêu và phương án triển khai; thực hiện đề tài theo nhóm.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, hội viên, phóng viên được định hướng kết hợp hiệu quả công nghệ số với các phương pháp báo chí truyền thống như kiểm chứng nguồn tin, phỏng vấn, khai thác dữ liệu và đánh giá giá trị tin tức; từng bước xây dựng quy trình làm việc phù hợp với môi trường báo chí số và thực tiễn hoạt động của tòa soạn.