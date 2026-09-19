Chân dung 3 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của 2026

Anh Nguyễn Khắc Huân - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt.

Anh Nguyễn Khắc Huân (SN 1993) - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ) lựa chọn khởi nghiệp từ một sản vật đã gắn bó lâu đời với người dân Hà Tĩnh. Thay vì chỉ dừng lại ở việc khai thác và tiêu thụ nhung hươu theo phương thức truyền thống, anh hướng tới chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị từ nguyên liệu nhung hươu.

Từ lợi thế nghề nuôi hươu tại địa phương, doanh nghiệp từng bước đầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhung hươu, hướng tới nâng cao giá trị sản vật quê hương và mở rộng thị trường. Hiện cơ sở của anh Huân tạo việc làm thường xuyên cho 28 lao động, doanh thu khoảng 2,44 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 530 triệu đồng/năm.

Hiện mô hình của anh Huân tạo việc làm thường xuyên cho 28 lao động, doanh thu đạt khoảng 2,44 tỷ đồng/năm.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, quá trình phát triển mô hình còn gắn với việc xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và từng bước đưa đặc sản địa phương đến với thị trường rộng hơn. Anh Huân đã nhận nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025 và các phần thưởng của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Còn anh Lê Văn Phước (SN 2001) - chủ mô hình nuôi chồn hương tại xã Mai Hoa, đang lựa chọn một hướng đi khá đặc thù trong phát triển kinh tế nông thôn. Anh Phước mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi chồn hương với quy mô khoảng 600 con. Từ một mô hình chăn nuôi, anh từng bước hướng tới cung cấp con giống, mở rộng quy mô và tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Anh Lê Văn Phước - chủ mô hình nuôi chồn hương tại xã Mai Hoa.

Mô hình hiện có khoảng 4 lao động thường xuyên và 8 lao động thời vụ, cung cấp khoảng 100 con giống mỗi năm. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm.

Điểm đáng chú ý ở mô hình của anh Phước là cách một thanh niên trẻ chủ động tìm hướng phát triển kinh tế từ điều kiện thực tế của địa phương. Không lựa chọn những mô hình đòi hỏi diện tích sản xuất quá lớn, anh tập trung vào một đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, từng bước tích lũy kinh nghiệm và mở rộng quy mô.

Anh Lê Khắc Nam - chủ mô hình nhà màng ươm hoa giống tại xã Hương Khê.

Nếu anh Nguyễn Khắc Huân phát triển sản phẩm từ đặc sản truyền thống, anh Lê Văn Phước lựa chọn chăn nuôi, thì anh Lê Khắc Nam (SN 1994) - chủ mô hình tại xã Hương Khê, lại chọn hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Anh Nam đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng xây dựng mô hình nhà màng ươm hoa giống trên diện tích khoảng 2.000 – 3.000 m².

Mô hình được đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới phun sương tự động, kết hợp điều tiết nhiệt độ, độ ẩm nhằm tạo môi trường phù hợp cho cây giống phát triển. Mỗi năm, mô hình sản xuất khoảng 150.000 cây giống hoa cúc chất lượng cao, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Mô hình hiện mang lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Việc ứng dụng công nghệ vào khâu ươm giống giúp chủ động hơn về điều kiện sản xuất, nâng cao chất lượng cây giống và tạo hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Mô hình hiện tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, cùng khoảng 8 lao động thời vụ, mang lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.

Ba thanh niên, ba mô hình kinh tế và ba hướng đi khác nhau đang cùng tạo nên một bức tranh đa dạng về tinh thần khởi nghiệp của thanh niên nông thôn Hà Tĩnh. Điểm chung trong hành trình của họ là sự chủ động tìm kiếm hướng đi phù hợp, mạnh dạn đầu tư và không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Từ những mô hình cụ thể, các thanh niên không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

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