Ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa

(Baohatinh.vn) - Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới, được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy thực tiễn giúp phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 dự kiến diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh (phường Thành Sen), quy tụ khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các cấp, chuyên gia đổi mới sáng tạo, đại diện Hệ sinh thái MEVI cùng đông đảo nữ chủ doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Trạm Xanh Hà Tĩnh”, gồm các hoạt động như: ra mắt nhận diện sản phẩm các HTX do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, ra mắt mô hình “Chợ số phụ nữ Hà Tĩnh” và phát động Cuộc thi Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp cùng "Số" và "Xanh". Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và chuyên gia sẽ cùng tham gia Tọa đàm thảo luận giải pháp phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa trong thời kỳ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Bên cạnh đó, ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thực tiễn sôi nổi như: tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu; kết nối tư vấn chuyên sâu tại “Trạm kết nối cùng chuyên gia”; các phiên livestream trực tiếp cùng KOC để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Đề án 2415 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035”. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh trong phương thức hỗ trợ sản phẩm đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị bền vững.
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