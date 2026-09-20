Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên

(Baohatinh.vn) - Hướng về thanh thiếu nhi vùng biên giới Sơn Kim 2, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo sức khỏe, hỗ trợ an sinh đến tạo không gian vui chơi, rèn luyện cho các em.
Nhiều phần quà được Tỉnh đoàn cùng các nhà tài trợ trao tặng cho Trường Tiểu học Sơn Kim 2.
Tại chương trình, 400 em thiếu nhi được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và trao tặng các túi quà an sinh.
Những phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi ở địa bàn biên giới.
Các em thiếu nhi ở Trường Tiểu học Sơn Kim 2 còn được tham gia workshop "Trung thu yêu thương - Vầng trăng của em”. Trong không gian sáng tạo và đầy màu sắc, các em hào hứng tự tay trang trí, tạo nên những chiếc đèn Trung thu mang dấu ấn riêng. Hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui, không khí Trung thu ấm áp mà còn khơi dậy sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần gắn kết trong các em.
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