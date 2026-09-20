Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên

Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hằng năm 08/09/2026 08:01 Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.

Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp 08/09/2026 05:05 Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh dịp Quốc khánh 2/9 31/08/2026 09:00 Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Khánh thành nhà ở nội trú cho đoàn viên, người lao động tại xã Sơn Kim 1 28/08/2026 17:48 Xây dựng nhà ở nội trú góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp đoàn viên, người lao động Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp chăm lo thanh niên công nhân 25/08/2026 17:16 Chương trình phối hợp do Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh ký kết góp phần tăng cường tập hợp, chăm lo, phát huy thanh niên công nhân, người lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn tái cử chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh 21/08/2026 11:41 Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Điểm tựa giúp phụ nữ, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn 20/08/2026 15:03 Với phụ nữ, trẻ em khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 20/08/2026 12:21 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hỗ trợ 180 triệu đồng đỡ đầu con em người lao động khó khăn 20/08/2026 12:09 Chương trình hỗ trợ được Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đơn vị tài trợ triển khai trước thềm năm học mới đã góp phần chia sẻ, đồng hành cùng con em người lao động khó khăn đến trường.

Đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng 19/08/2026 12:25 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở 18/08/2026 10:48 Lớp tập huấn giúp cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội tại Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Thêm công đoàn cơ sở, thêm điểm tựa cho người lao động 18/08/2026 10:27 Hà Tĩnh đang mở rộng “điểm tựa” cho người lao động bằng những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động để thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp.

Những tuyến đường làm thay đổi diện mạo xã Cẩm Lạc 16/08/2026 14:05 Mô hình “Tuyến đường không rác thải” do Hội LHPN xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) triển khai đang góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong dân cư.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới 15/08/2026 14:57 Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với hơn 300 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên thanh niên.

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về xã biên giới Sơn Hồng 13/08/2026 17:24 Nhiều hoạt động thiết thực đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại xã biên giới Sơn Hồng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong các lĩnh vực chuyên môn và an sinh xã hội cho trẻ em vùng biên.

"Giữ lửa" phong trào phụ nữ sau sáp nhập thôn, tổ dân phố 11/08/2026 05:05 Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng chủ động nâng cao năng lực cán bộ chi hội và đổi mới phương thức tập hợp, biến các rào cản thành động lực phát triển.

Đổi mới hoạt động, lan tỏa tinh thần bộ đội Trường Sơn 10/08/2026 12:59 Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đổi mới hoạt động góp phần nâng cao giá trị lịch sử của đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới.

Ông Dương Xuân Hòa giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh 10/08/2026 11:47 Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới; ông Dương Xuân Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh 09/08/2026 17:59 Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên công nhân tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, đồng thời đánh dấu sự ra đời của Đoàn cơ sở tại xí nghiệp.

Sự chuẩn mực làm nên giá trị của nghi thức Đội 07/08/2026 09:00 Tại Hà Tĩnh, yêu cầu thực hiện đúng Điều lệ và nghi thức Đội luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tiếp thêm động lực đến trường cho học sinh khó khăn ở Đức Thọ 05/08/2026 05:00 Những món quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vững tin bước vào năm học mới.

Đề nghị hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận việc làm tại KKT Vũng Áng 04/08/2026 17:02 Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.

Để mỗi công nhân đều hiểu luật, biết bảo vệ quyền lợi của mình 04/08/2026 05:30 Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ được suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh 02/08/2026 11:59 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 31/07/2026 10:51 Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Ông Lê Văn Liêm tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh 30/07/2026 11:24 Trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn điện cho thanh thiếu nhi 29/07/2026 17:35 Chương trình tuyên truyền an toàn điện tại Hà Tĩnh giúp thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về phòng tránh nguy cơ mất an toàn điện và bảo vệ hành lang lưới điện.

Công đoàn Việt Nam 97 năm bền bỉ đồng hành cùng người lao động 28/07/2026 05:19 Hòa cùng chặng đường 97 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.