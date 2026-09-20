(Baohatinh.vn) - Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.
Gần 30 thành viên trong đội chia thành 3 tốp, miệt mài luyện thể lực, kỹ thuật và những động tác biểu diễn. Để có những màn trình diễn đẹp mắt, an toàn, các thành viên phải dành nhiều giờ tập luyện, phối hợp nhịp nhàng.
Cùng với việc tăng cường luyện tập, năm nay, đội múa lân Võ đường Hùng Quân cũng mua bổ sung thêm 4 con lân mới và nhiều trang phục, đạo cụ để phục vụ biểu diễn. Đội bắt đầu nhận show từ ngày 8/8 (âm lịch) và hiện nay lịch biểu diễn đã được các cơ quan, đơn vị đặt hàng đến hết ngày 15/8 (âm lịch). Chốt đơn kín lịch, các thành viên Võ đường Hùng Quân đang tranh thủ hoàn thiện những tiết mục mới, sẵn sàng cho một mùa Trung thu sôi động.
Để những màn lên đầu lân, nhào lộn diễn ra chính xác và an toàn, các thành viên miệt mài rèn từng động tác, phối hợp nhịp nhàng với nhau.
Trên sân tập, các thành viên cũng dành thời gian luyện từng nhịp trống, điều chỉnh tiết tấu để tiếng trống ăn khớp với từng động tác của cả đội.
Bên cạnh những đội múa lân đã có nhiều năm hoạt động, mùa Trung thu năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của những đội mới, góp thêm sắc màu cho không khí rộn ràng của "mùa trăng" Hà Tĩnh.
Từ sân tập đến các đêm hội, tiếng trống và những điệu múa lân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng mùa Trung thu.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các đội múa lân, Trung thu năm nay ở Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ là một mùa hội rộn ràng, vui nhộn, mang đến niềm vui cho nhiều người, nhất là các em nhỏ.
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