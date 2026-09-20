Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe 18/09/2026 16:27 Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.

Đồng loạt kiểm tra hoạt động y, dược, mỹ phẩm ở Hà Tĩnh 18/09/2026 14:24 Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tại cơ sở liên quan.

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/09/2026 14:07 Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.

Bộ GD&ĐT nói gì về quy định còn 3 phương thức xét tuyển đại học? 18/09/2026 09:52 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.

3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản 18/09/2026 09:47 Tại hội chợ việc làm có 5 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh tại Nhật Bản về nước.

[Infographic] Quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ 18/09/2026 09:46 Chính phủ ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Lộc Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo 18/09/2026 09:31 Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) nắm vững quy trình, quy định, phương pháp để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo.

Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học 18/09/2026 07:55 Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ở Hà Tĩnh 18/09/2026 05:08 Sở Y tế Hà Tĩnh phấn đấu 100% người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026 trước ngày 20/12/2026.

Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động, xử lý doanh nghiệp trốn đóng BHXH 17/09/2026 19:17 Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm tăng cường xử lý chậm, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đựng axit trong lọ vitamin, phụ huynh nhỏ 5 giọt vào miệng bé 1 tháng tuổi 17/09/2026 10:43 Khi chăm sóc con, phụ huynh ở Ninh Bình lấy nhầm axit đựng trong lọ vitamin rồi nhỏ 5 giọt vào miệng cháu bé 1 tháng tuổi. Sau vài phút trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều.

Triển khai bán trú, bảo đảm nền nếp học tập cho học sinh Hà Tĩnh 17/09/2026 10:30 Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 17/09/2026 05:31 Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đề xuất bổ sung trường hợp được miễn phí sử dụng cao tốc 17/09/2026 05:24 Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.

Phân bổ hơn 9,8 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân 17/09/2026 05:23 Chương trình trao mô hình sinh kế cho người dân sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10/2026, góp phần giúp người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế 17/09/2026 05:15 Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, nhân viên y tế theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

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Cam kết việc làm, trường nghề Hà Tĩnh thu hút người học 16/09/2026 15:05 Gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, tăng thời lượng thực hành và cam kết việc làm sau tốt nghiệp, các trường nghề Hà Tĩnh đang tạo sức hút với học sinh, sinh viên.

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[Motion graphic] Hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư? 16/09/2026 11:32 Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.

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Lộc Hà bàn giao dụng cụ, thiết bị hỗ trợ các thôn phòng chống thiên tai 15/09/2026 17:32 Thông qua việc mua sắm, bàn giao thiết bị phòng chống thiên tai cho các thôn, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) từng bước nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

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Tổng đài 115 Hà Tĩnh và cuộc đua giành lại sự sống trong "thời gian vàng" 15/09/2026 13:36 Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.

Đằng sau sự im lặng của nữ sinh 15 tuổi 15/09/2026 11:06 Áp lực học tập, những khó khăn trong gia đình cùng tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

“Rốn lũ” Đức Quang chủ động các giải pháp trước mùa mưa bão 14/09/2026 22:53 Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.