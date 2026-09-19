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Xã hội

[Infographic] Mức xử phạt vi phạm quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Từ 15/9/2026, sử dụng công trình, phương tiện giao thông chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị phạt.

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