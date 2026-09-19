[Infographic] Mức xử phạt vi phạm quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Dịp Trung thu, thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi bắt mắt nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin bằng tiếng Việt, thậm chí mô phỏng súng, dao, kiếm... tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và tác động không mong muốn đến trẻ nhỏ.
Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.
Chương trình tri ân người có công do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai đang được thực hiện tại Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, chăm lo thiết thực cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.