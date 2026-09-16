Trao gửi tri ân, tiếp thêm niềm vui cho người có công

Hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 23/7/2026, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân người có công trên cả nước.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cùng các cấp, ngành liên quan đã trực tiếp trao tặng sổ tiết kiệm cho 12 Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh.

Sau hơn một tháng triển khai, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã phối hợp các địa phương trực tiếp trao quà tri ân tới 1.413 Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước, với tổng trị giá 1.044 tỷ đồng. Trong đó, 1.312 Mẹ nhận quà bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc chuyển khoản; 101 Mẹ đăng ký nhận quà bằng hình thức xây dựng nhà ở hoặc nhận căn hộ chung cư.

Tại Hà Tĩnh, chương trình được Quỹ Thiện Tâm phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh và các địa phương triển khai, đã trực tiếp trao 12 sổ tiết kiệm tới 12 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Mỗi sổ trị giá 700 triệu đồng, tổng kinh phí 8,4 tỷ đồng.

Các đơn vị trao quà tri ân Mẹ Trần Thị Đỏ.

Có 2 người con trai là liệt sĩ, Mẹ Trần Thị Đỏ (SN 1928, thôn Trường Sơn, xã Đức Minh) là một trong những người mẹ được đón nhận món quà tri ân trong dịp này. Chiến tranh đã để lại cho Mẹ quá nhiều mất mát, đau thương, bởi vậy, món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tri ân đối với những hy sinh thầm lặng của Mẹ và gia đình.

Ông Trần Nam Trung - con trai Mẹ Trần Thị Đỏ chia sẻ: “Ngoài giá trị vật chất, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Gia đình sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, trước hết là sửa sang nhà cửa để Mẹ có không gian sống an toàn, thuận tiện và tốt hơn trong những năm tháng tuổi già”.

Món quà của Quỹ Thiện Tâm trao tặng sẽ góp phần để gia đình ông Trần Nam Trung (bên phải) chăm sóc tốt hơn cho cuộc sống của Mẹ Trần Thị Đỏ.

Cùng với trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Quỹ Thiện Tâm đang phối hợp với các địa phương, ngành chức năng rà soát danh sách thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% (hạng 1/4) trên cả nước để triển khai chương trình tri ân. Theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ, Hà Tĩnh có 409 thương binh 1/4 được đề xuất Quỹ Thiện Tâm tặng quà trong chương trình này; mỗi phần quà trị giá 700 triệu đồng.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của từng thương binh về hình thức nhận quà như xây dựng nhà ở, nhận sổ tiết kiệm, chuyển tiền qua tài khoản. Trên cơ sở nguyện vọng và hoàn cảnh thực tế, các thương binh sẽ lựa chọn hình thức nhận quà phù hợp; qua đó, bảo đảm món quà tri ân thiết thực, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa với tỷ lệ thương tật 81%.

Với những người đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, sự hỗ trợ từ chương trình của Tập đoàn Vingroup càng trở nên ý nghĩa khi giúp họ giải quyết những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia từ tháng 4 - 11/1978, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1960, TDP 16, phường Thành Sen) trở về với tỷ lệ thương tật 81%: cụt chân trái, mất 3 ngón tay trái và chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng ở chân phải. Sức ép của bom mìn cũng để lại những di chứng khiến cơ thể ông thường xuyên đau yếu.

Cuộc sống của ông càng thêm nhọc nhằn khi người con trai duy nhất năm nay đã hơn 40 tuổi, mắc bệnh tâm thần. Hàng chục năm qua, ông Nghĩa vừa lo cuộc sống cho mình, vừa chăm sóc con. Nguồn trợ cấp thương binh hằng tháng của ông chỉ vừa đủ trang trải những chi phí sinh hoạt thiết yếu của hai bố con. Chi phí thuốc men, điều trị và những lần đi viện luôn là nỗi lo thường trực.

Hồ sơ đầy đủ giúp ông Nguyễn Trọng Nghĩa có đủ điều kiện đề xuất nhận quà tri ân từ Quỹ Thiện Tâm trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Khi biết mình thuộc diện được đề xuất nhận quà tri ân của Quỹ Thiện Tâm dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Nghĩa không giấu được niềm vui: “Với một thương binh nặng như tôi, đây thực sự là món quà rất lớn, vừa giúp gia đình có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, vừa là sự động viên tinh thần rất quý. Sau những năm tháng chiến đấu, điều chúng tôi trân trọng là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những người đã đóng góp xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc".

Dẫu biết rằng những mất mát, hy sinh mà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh đã trải qua không dễ gì bù đắp, nhưng những món quà được gửi trao là sự sẻ chia thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc. Từ sự chung tay của doanh nghiệp, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, ngành, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được nối dài, góp phần để người có công và gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn.