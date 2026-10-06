Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở VH-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý III năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý III năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; thu ngân sách đạt cao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.133 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với 49 dự án trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn hơn 198.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 412,6 triệu USD; thành lập mới 2.135 doanh nghiệp, tăng 1,6 lần về số lượng và 2,7 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung triển khai…

Chuyển đổi số, cải cách hành chính, giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức báo cáo tình hình, kết quả công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức báo cáo tình hình, kết quả công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến đầu tháng 10/2026, tổng số người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí là 871.772 người, đạt tỷ lệ 65,3% người dân cư trú trên địa bàn tỉnh (xếp thứ 13 toàn quốc). Ngành y tế cũng đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân liên tục.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Hữu Khanh cũng đã báo cáo tình hình hiện tượng cá chết rải rác trên vùng biển Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Hữu Khanh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy các mẫu nước biển vào ngày 29/9/2026 và phân tích thử nghiệm từ ngày 29/9/2026 đến 3/10/2026. Kết quả đánh giá so sánh với QCVN 10:2023/BTNMT (chất lượng nước biển) và TCVN 13951:2024 (nước nuôi trồng thủy sản) cho thấy các thông số phân tích mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép. Môi trường nước biển không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành đã báo cáo tóm tắt hoạt động báo chí quý III năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo tóm tắt hoạt động báo chí quý III năm 2026.

Các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã đăng tải trên 3.200 tin, bài tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình thời sự trên địa bàn tỉnh; đăng tải gần 3.800 tin, bài phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; có gần 2.200 tin, bài tuyên truyền các hoạt động của lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, báo chí tiếp tục phản ánh một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Các nhà báo trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kết quả tuyên truyền trên các lĩnh vực và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

﻿ ﻿﻿﻿ Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Sở Nội vụ trả lời một số nội dung các nhà báo, phóng viên quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi một số vấn đề các nhà báo, phóng viên quan tâm.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đồng hành và những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh đối với sự phát triển chung của Hà Tĩnh thời gian qua.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu kết luận hội nghị.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm công tác tư tưởng phải đi trước một bước; chủ động định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động; lấy hiệu quả truyền thông chính sách, chất lượng định hướng và sức lan tỏa của thông tin tích cực làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thể hiện; chuyển từ đưa tin đơn thuần sang tăng cường phân tích, bình luận, kiến giải và truyền thông chính sách; chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội để phân tích, phản ánh, đề xuất giải pháp. Không khai thác, sử dụng hình ảnh, thông tin thiếu kiểm chứng; bình luận, suy diễn, liên hệ thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; tăng cường phối hợp trong xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; không để xảy ra khoảng trống thông tin.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền; phân công đầu mối và thông tin tiến độ, kết quả giải quyết theo quy định, không né tránh, đùn đẩy, chậm phản hồi.