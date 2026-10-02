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Xã hội

35 cán bộ, cộng tác viên được nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Chương trình tập huấn tại Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cán bộ, cộng tác viên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới, thiết thực.

Chiều 2/10, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh tổ chức tổng kết chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới”.

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Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 30/9 đến 2/10).

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2025-2027” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tài trợ.

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Các học viên tham gia chương trình tập huấn.

Tham gia lớp có 35 học viên là cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em, công tác xã hội, bình đẳng giới tại các đơn vị cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Trong 3 ngày (từ ngày 30/9 đến 2/10), học viên được cập nhật các kiến thức về giới, bạo lực trên cơ sở giới; nhận diện các dạng bạo lực, nguyên nhân, hậu quả và chu kỳ bạo lực; đồng thời tìm hiểu khung pháp lý về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

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Giảng viên, Tiến sĩ Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn học viên các kỹ năng làm việc, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Tại chương trình tập huấn, học viên được giảng viên thuộc quản lý dự án UNFPA truyền đạt các nội dung gồm: Các dịch vụ công tác xã hội dành cho người bị bạo lực tại cộng đồng, vai trò của cán bộ công tác xã hội; nguyên tắc hỗ trợ theo hướng lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bảo đảm an toàn, bảo mật, không phán xét và không gây hại.

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Nhóm học viên thực hành hỗ trợ người bị bạo lực giới.

Cũng tại chương trình tập huấn, học viên được thực hành các kỹ năng làm việc với người bị bạo lực như lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi, khích lệ, động viên và xử lý một số tình huống đặc biệt, trong đó có trường hợp người bị bạo lực là trẻ em, người khuyết tật. Các tình huống thực hành được triển khai thông qua thảo luận nhóm, sắm vai và phân tích xử lý tình huống.

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Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh trao chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên.

Các học viên được tìm hiểu quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội gồm, các bước tiếp nhận, hỗ trợ, kết nối, chuyển gửi và theo dõi người bị bạo lực; giới thiệu về các dịch vụ của Ngôi nhà Ánh Dương Hà Tĩnh dự kiến triển khai, cơ chế phối hợp, chuyển gửi và cung cấp các dịch vụ tích hợp.

Chương trình tập huấn góp phần trang bị kiến thức chuyên môn về bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời nâng cao kỹ năng cung cấp dịch vụ xã hội cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội cấp tỉnh và cấp xã, phường. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp nhận, chăm sóc, hỗ trợ và chuyển gửi người bị bạo lực một cách toàn diện, kịp thời, an toàn và bảo mật.

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Tags:

#Bình đẳng giới #Hà Tĩnh thúc đẩy bình đẳng giới #Ngôi nhà Ánh Dương Hà Tĩnh #Luật Bình đẳng giới #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề An sinh xã hội

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