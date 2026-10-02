Hà Tĩnh điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 5/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh sẽ triển khai điều tra PGATS về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, 164 thôn, tổ dân phố được lựa chọn để thực hiện điều tra. Mỗi địa bàn khảo sát 25 đối tượng, với tổng số hơn 4.000 phiếu. Thông tin được thu thập trực tiếp tại hộ gia đình hoặc nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo danh sách mẫu, sử dụng bộ câu hỏi PGATS và phần mềm REDCap. Nội dung điều tra tập trung thu thập thông tin về thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành; kiến thức, thái độ và các yếu tố liên quan. Qua đó, đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
Trước khi triển khai tại cơ sở, các nhóm điều tra phối hợp với trạm y tế xã, phường, cán bộ y tế thôn và đầu mối địa phương rà soát danh sách, thống nhất lịch trình, địa điểm và phương án tiếp cận đối tượng. Điều tra viên thực hiện phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi, ghi nhận đầy đủ, trung thực câu trả lời và nhập dữ liệu trên phần mềm REDCap, bảo đảm tính khách quan, chính xác và bảo mật thông tin.
Đối với trường hợp vắng mặt, không đủ điều kiện hoặc từ chối tham gia, điều tra viên thực hiện xử lý theo đúng nguyên tắc của nghiên cứu. Việc lựa chọn đối tượng thay thế phải bảo đảm các tiêu chí theo đề cương, tương đồng về giới tính và độ tuổi.
Để bảo đảm chất lượng điều tra, đội ngũ điều tra viên và giám sát viên được tập huấn về quy trình, kỹ năng phỏng vấn PGATS và sử dụng phần mềm REDCap. Trong quá trình thực hiện, các nhóm được giám sát trực tiếp tại cơ sở; phiếu điều tra và dữ liệu được thường xuyên kiểm tra, rà soát, đồng thời cập nhật tiến độ. Kết quả điều tra PGATS sẽ góp phần xây dựng nguồn dữ liệu thực tế, khách quan về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Hà Tĩnh. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời định hướng các giải pháp can thiệp phù hợp trong thời gian tới.
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