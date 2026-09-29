[Infographic] Các trường hợp bị khóa tài khoản VNeiD

Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
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