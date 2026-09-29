[Infographic] Các trường hợp bị khóa tài khoản VNeiD

[Infographic] Tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng BHXH ra sao? 28/09/2026 06:04 Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu được nhận lương hưu hằng tháng, với tỉ lệ hưởng tối đa 75%.

Chăm lo an sinh, tiếp sức người dân phường Nam Hồng Lĩnh 27/09/2026 14:43 Những mái ấm được hỗ trợ, sinh kế được trao và các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế được quan tâm đang góp phần lan tỏa giá trị an sinh ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình 27/09/2026 12:32 Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.

i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin 27/09/2026 11:00 Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt 27/09/2026 10:00 Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Infographic] Học ngành nào, đạt bao nhiêu điểm để được xét học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng? 26/09/2026 15:05 Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

[Infographic] Hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội 26/09/2026 12:02 Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027 26/09/2026 11:10 Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời 26/09/2026 05:15 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.

Đông đảo học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá mới 25/09/2026 18:06 Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Nâng cao năng lực phát triển du lịch xanh tại Hà Tĩnh 25/09/2026 15:46 Ngành du lịch Hà Tĩnh hướng đến nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động du lịch theo hướng xanh, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Việt Nam lần đầu có vaccine phòng bệnh tay chân miệng 25/09/2026 13:52 Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 trên toàn quốc từ 25/9, cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, lịch tiêm 2-3 mũi.

Từ vùng cao đến hải đảo, gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đến với trẻ em dịp Trung thu 25/09/2026 13:51 Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia 25/09/2026 12:12 Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

[Motion graphic] Quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 25/09/2026 10:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, tiết kiệm, gọn nhẹ, không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sinh hoạt công cộng.

Đổi mới quản lý giáo dục từ mô hình trường học số 25/09/2026 10:17 Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.

Trao điểm tựa an sinh, thêm động lực để lao động gắn bó 25/09/2026 05:39 Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, củng cố nền tảng phát triển bền vững.

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn 24/09/2026 19:30 Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu 24/09/2026 19:27 Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẻ chia yêu thương với trẻ em dịp Tết Trung thu 24/09/2026 16:36 Những món quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện và học sinh Hà Tĩnh góp phần sẻ chia, động viên và mang đến niềm vui cho các em.

Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư 24/09/2026 16:05 PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.

[Motion graphic] Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24/09/2026 15:30 Nghị định 347/2026 sửa đổi tại Nghị định 105/2025 quy định các cơ sở thuộc danh mục bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ cho tài sản của mình nhằm đảm bảo an toàn và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 24/09/2026 10:00 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng 11 chỉ tiêu, gồm các vị trí tín dụng, kế toán và lái xe.

Đầu tư mở rộng 13 công trình cấp nước sạch tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 24/09/2026 08:17 Việc mở rộng mạng lưới từ công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại Hà Tĩnh sẽ mở rộng nhanh phạm vi và số hộ được tiếp cận nước sạch, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng hành cùng học sinh từ những chỉ số sức khỏe đầu tiên 24/09/2026 05:08 Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị những vấn đề sức khỏe ngay từ đầu năm học.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 23/09/2026 17:44 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 với các vị trí như sau:

Trung thu - học từ trải nghiệm, lớn lên từ yêu thương 23/09/2026 15:22 Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.

Dự kiến siết chặt xét tuyển đại học: Học sinh, phụ huynh mong có lộ trình phù hợp 23/09/2026 15:15 Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1/10 23/09/2026 15:06 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.