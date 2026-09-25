Việt Nam lần đầu có vaccine phòng bệnh tay chân miệng

Đây là lần đầu tiên vaccine này được triển khai tại Việt Nam và Đông Nam Á. BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra.

Vaccine EV71 đã được chứng minh an toàn, đáp ứng miễn dịch mạnh, hiệu lực cao và khả năng bảo vệ kéo dài ít nhất đến 5 năm. Đặc biệt tại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trên hơn 3.000 trẻ, với 82,9% là trẻ em Việt Nam, hiệu lực bảo vệ của vaccine lên đến 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71 và không có ca bệnh do EV71 trong nhóm được tiêm.

Chị Trần Thị Nga, phường Bình Đông, TPHCM đưa con gái 6 tháng tuổi đến VNVC Quận 8 tiêm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: Trung Thái

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, đánh giá việc đưa vaccine EV71 vào sử dụng mở ra một giai đoạn mới trong phòng chống bệnh tay chân miệng tại Việt Nam, bảo vệ trẻ trước tác nhân liên quan nhiều ca bệnh nặng. Nhiều năm qua, phòng bệnh tay chân miệng chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giám sát và kiểm soát ổ dịch, nhưng bệnh vẫn gây gánh nặng lớn.

PGS Trần Đắc Phu lưu ý bên cạnh EV71, bệnh tay chân miệng còn do nhiều chủng virus khác gây ra. Trẻ đã tiêm vẫn cần duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm khác, bao gồm: rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi và bề mặt, hạn chế tiếp xúc với người bệnh và theo dõi sát khi trẻ sốt, giật mình, run chi, nôn nhiều, lừ đừ hoặc có biểu hiện bất thường. Trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng cần được khám để đánh giá mức độ bệnh và nguy cơ chuyển nặng.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Ảnh: Anh Đào

Từ đầu năm đến nay, bệnh tay chân miệng xu hướng tăng nhất ở trẻ nhỏ, với gần 100.000 ca cả nước, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Riêng TP HCM, đến nay ghi nhận 35.121 ca; trong tuần 14-20/9 có 1.283 ca, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước.

Trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine tại VNVC, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng. Trong đó, chiếm tới 70% là trẻ dưới 3 tuổi, là nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao. Theo đại diện VNVC, con số này phản ánh nhu cầu của người dân về vaccine và phòng bệnh.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 5 tuổi. Theo TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc với dịch tiết, phân, nước bọt hoặc bề mặt nhiễm virus và dễ lan trong nhà trẻ, trường mầm non. Phần lớn trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, nổi ban hoặc phỏng nước ở tay, chân và thường hồi phục sau vài ngày.

Một số trẻ mắc bệnh tay chân miệng do EV71 có thể chuyển nặng nhanh dù tổn thương da và niêm mạc ít. Thực tế điều trị có trường hợp diễn tiến từ thể nhẹ sang suy hô hấp, tuần hoàn trong 6-8 giờ.