90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ở Hà Tĩnh

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 20/9 đến 20/12/2026, tập trung rà soát và thực hiện khám ưu tiên các trường hợp chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng.

Nhằm thực hiện chỉ tiêu 100% người dân cư trú trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được quản lý sức khỏe bằng Số sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID theo Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 20/9 đến 20/12/2026, tập trung rà soát và thực hiện khám ưu tiên các trường hợp chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng thuộc các nhóm đối tượng quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em, học sinh đầu năm học 2026 - 2027; đối với đối tượng người lao động: đảm bảo 100% theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với nhóm đối tượng tại điểm a và đ (Khoản 2, Điều 69 Nghị định 165/NĐ-CP), các địa phương sẽ chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phối hợp với trạm y tế và các tổ chức liên quan để rà soát, lập danh sách đối tượng ưu tiên khám sức khỏe, đặc biệt là những người chưa được khám hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng qua. Các địa điểm khám sẽ được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân, đảm bảo các điều kiện về thiết bị, vật tư y tế. Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí khi có yêu cầu.

Với nhóm trẻ em, học sinh (Điểm b, Khoản 2, Điều 69 Nghị định 165/NĐ-CP), các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sẽ lập danh sách, chuẩn bị phiếu khám sức khỏe theo mẫu và phối hợp với trạm y tế để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Kết quả sẽ được cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe quốc gia.

Với nhóm người lao động, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động.

Với nhóm học viên, sinh viên, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị y tế để khám sức khỏe cho sinh viên, lập hồ sơ và lưu trữ kết quả theo quy định.

Về chuyên môn, các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc theo các chuyên khoa được cấp phép, tập trung vào các bệnh thông thường như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh về cơ xương khớp; các bệnh viện chuyên khoa sẽ tập trung khám sàng lọc các bệnh thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe của người dân sẽ được các đơn vị y tế tuyến cơ sở (trạm y tế) hoặc các đơn vị thực hiện khám (bệnh viện, trung tâm y tế) nhập vào hệ thống sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.