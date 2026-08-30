Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ ngày 4/8, Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Mạnh - chuyên ngành Sản phụ khoa, về công tác trong 2 tháng. Trong thời gian làm việc tại đây, bác sĩ Mạnh trực tiếp khám, quản lý thai kỳ, tư vấn và điều trị các bệnh lý phụ khoa, vô sinh, hiếm muộn; đồng thời hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ thực hiện các kỹ thuật thăm dò chuyên sâu nhằm phát hiện sớm bệnh lý tử cung, buồng trứng.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Mạnh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Mạnh cho biết: “Việc luân chuyển về công tác tại cơ sở vừa giúp tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều mặt bệnh, vừa có cơ hội hỗ trợ người dân phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm. Trong đó, tôi tập trung thăm khám, phát hiện sớm cho những người có nguy cơ mắc các bệnh lý tiền ung thư liên quan đến phụ khoa để kịp thời có phác đồ điều trị, tránh để bệnh diễn biến nặng. Bên cạnh đó, trong khả năng có thể, tôi hỗ trợ trung tâm các kỹ thuật chuyên sâu hơn trong chẩn đoán, điều trị những bệnh lý phụ khoa mà tuyến cơ sở chưa làm chủ được”.

Đối với người dân, việc được bác sĩ chuyên khoa tuyến trên trực tiếp thăm khám ngay tại địa phương giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Mạnh đồng hành cùng các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Thạch Hà để chẩn đoán, phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.



Đến thăm khám tại Trung tâm Y tế Thạch Hà, chị Nguyễn Thị Lý (xã Việt Xuyên) chia sẻ: “Những bệnh như ung thư cổ tử cung nếu được phát hiện sớm sẽ có cơ hội điều trị hiệu quả hơn. Vì vậy, việc có bác sĩ chuyên môn sâu về tận trung tâm y tế để khám, tư vấn và phát hiện sớm các nguy cơ giúp người dân chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều, không phải đi xa mà vẫn được tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng”.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Thạch Hà đã tiếp nhận luân phiên 3 bác sĩ thuộc các chuyên ngành tim mạch, chẩn đoán hình ảnh và sản phụ khoa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về công tác ngắn hạn. Không chỉ trực tiếp khám, điều trị, các bác sĩ còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ y tế của trung tâm qua từng ca bệnh cụ thể. Qua đó, các bác sĩ cơ sở có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chẩn đoán và điều trị những trường hợp bệnh phức tạp.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Mạnh trực tiếp tham gia quản lý thai kỳ cho các sản phụ.

Tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đinh Phương Huệ - chuyên ngành Phục hồi chức năng, cũng đang hỗ trợ chuyên môn cho đơn vị. Bên cạnh trực tiếp thăm khám, điều trị, bác sĩ Huệ phối hợp với Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng trao đổi, hướng dẫn các kỹ thuật phục hồi chức năng mới, tập trung vào người bệnh sau tai biến mạch máu não, chấn thương do tai nạn và trẻ em có các bệnh lý ảnh hưởng đến phát triển chức năng.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đinh Phương Huệ tham gia điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh.

“Lĩnh vực phục hồi chức năng đang khá mới nên khi về công tác tại trung tâm, tôi mong muốn phối hợp với các y bác sĩ triển khai điều trị cho người bệnh toàn diện hơn. Đồng thời, tôi cũng chia sẻ, cập nhật các kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả điều trị, nhất là những ca bệnh nặng liên quan đến tai biến mạch máu não, chấn thương và các bệnh lý chậm phát triển chức năng ở trẻ em” - bác sĩ Huệ cho biết.

Theo bác sĩ Phạm Công Chiến - Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, việc có bác sĩ tuyến trên về trực tiếp thăm khám, tư vấn điều trị là điều kiện thuận lợi để các y bác sĩ trong khoa, đặc biệt là bác sĩ trẻ, được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực tế. Lĩnh vực phục hồi chức năng hiện có nhu cầu ngày càng lớn, mặt bệnh đa dạng. Vì vậy, việc cập nhật các xu hướng và kỹ thuật mới là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đinh Phương Huệ cùng trao đổi, chia sẻ các kỹ thuật mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sở Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từ năm 2024 đến nay, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử 5 - 6 đợt bác sĩ về hỗ trợ chuyên môn tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Mỗi đợt có 5 - 7 bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành.

Các bác sĩ không chỉ trực tiếp khám, điều trị mà còn tham gia hội chẩn các ca bệnh nặng, đồng thời chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như tim mạch, tiêu hóa, sản phụ khoa, da liễu, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh... Điểm đáng ghi nhận là hoạt động luân phiên không chỉ hướng tới việc hỗ trợ người bệnh trong thời gian bác sĩ tuyến trên có mặt tại cơ sở, mà còn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế địa phương. Thông qua việc cùng khám, cùng hội chẩn và hướng dẫn trực tiếp trên từng ca bệnh, các bác sĩ tuyến dưới có điều kiện học hỏi, cập nhật kiến thức và từng bước làm chủ các kỹ thuật phù hợp.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về khảo sát tại Trung tâm Y tế Thành Sen.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ các bệnh viện tuyến trên thông qua Đề án Bệnh viện vệ tinh và Đề án Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đặc biệt, hoạt động luân phiên bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn có thời hạn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nguồn nhân lực chất lượng cao tại tuyến y tế khu vực còn mỏng. Hoạt động này không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân mà còn tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ cơ sở được cập nhật kỹ năng theo hình thức "cầm tay chỉ việc". Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị, hạn chế việc chuyển tuyến cho người dân”.