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Phẫu thuật thành công đục thủy tinh thể vôi hóa cho bệnh nhân 85 tuổi

Anh Thùy - Nguyễn Hiền
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(Baohatinh.vn) - Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Ở tuổi 85, ông Phan Văn Ngoạn (SN 1941, trú phường Hà Huy Tập) đã có thời gian dài sống chung với tình trạng mắt ngày càng mờ. Đục thủy tinh thể tiến triển, kèm vôi hóa khiến thị lực của ông suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí, có thời điểm, ông không thể tự nhìn rõ đường đi.

Trước đó, dù nhận thấy thị lực ngày càng giảm, ông Ngoạn vẫn chủ quan, cho rằng chỉ cần nhỏ thuốc là có thể cải thiện. Đến khi đục thủy tinh thể tiến triển nặng, thủy tinh thể bị vôi hóa, thị lực giảm nhiều, việc đi lại gặp khó khăn, ông mới cùng vợ đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh thăm khám và điều trị.

Đồng hành cùng ông Ngoạn là vợ - bà Hồ Thị Cử (SN 1945). Cách đây 2 năm, bà Cử từng được phẫu thuật đục thủy tinh thể cả hai mắt tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Sau phẫu thuật, thị lực của bà duy trì tốt, việc sinh hoạt hằng ngày cũng thuận tiện hơn.

Thấy chồng ngày càng nhìn mờ, đi lại khó khăn, bà Cử đã động viên và cùng ông đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Tại đây, ông Ngoạn được BS.CKII Võ Tá Thiện trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng mắt và tư vấn phương án điều trị phù hợp.

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BSCKII. Võ Tá Thiện trực tiếp phẫu thuật cho ông Phan Văn Ngoạn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh.

Khác với những trường hợp đục thủy tinh thể thông thường, trường hợp của ông Ngoạn đã tiến triển đến mức vôi hóa, khiến việc phẫu thuật khó khăn hơn. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá kỹ tình trạng mắt, đồng thời thận trọng trong từng bước xử lý.

Bên cạnh đó, do tuổi cao và có tình trạng lãng tai, ông Ngoạn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế trong quá trình phẫu thuật. Vì vậy, sự phối hợp giữa người bệnh và ê-kíp được đặc biệt chú trọng.

Trong phòng mổ, bác sĩ và ê-kíp liên tục quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ để ông Ngoạn có thể phối hợp tốt trong từng giai đoạn của ca phẫu thuật.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là BS.CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh - người có kinh nghiệm thực hiện hơn 30.000 ca phẫu thuật Phaco thành công. Với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự thận trọng trong xử lý, bác sĩ và ê-kíp đã từng bước khắc phục những khó khăn trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công, giúp ông Ngoạn cải thiện thị lực. Ông Ngoạn chia sẻ: “Sau khi phẫu thuật, tôi nhìn rõ hơn, việc đi lại, sinh hoạt cũng thuận tiện hơn".

Được biết, đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực, đặc biệt ở người lớn tuổi. Bệnh thường có biểu hiện nhìn mờ, nhìn kém vào ban đêm, nhạy cảm với ánh sáng, màu sắc kém tươi hoặc phải thay đổi kính thường xuyên.

Nụ cười của vợ chồng Ông Ngoạn sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh.

Nụ cười của vợ chồng Ông Ngoạn sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh.

BS.CKII Võ Tá Thiện cho biết: “Đục thủy tinh thể thường tiến triển từ từ nên nhiều người, nhất là người lớn tuổi, dễ chủ quan khi thị lực bắt đầu suy giảm. Với những trường hợp để bệnh tiến triển lâu ngày, thủy tinh thể có thể trở nên đục, cứng và vôi hóa, khiến quá trình phẫu thuật phức tạp hơn. Vì vậy, khi có biểu hiện nhìn mờ, người bệnh không nên tự điều trị hoặc chờ đến khi thị lực giảm nhiều mới đi khám. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, theo dõi diễn biến của bệnh và lựa chọn thời điểm, phương pháp điều trị phù hợp".

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh

Trực thuộc Mắt Sài Gòn – Hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI ENTERPRISE, Con dấu Vàng chất lượng quốc tế. 4 năm liên tiếp (2023 – 2026) đạt danh hiệu “Bệnh viện chuyên khoa của năm – Việt Nam” do Healthcare Asia Awards vinh danh

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#Phẫu thuật mắt #Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh #BS.CKII Võ Tá Thiện

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