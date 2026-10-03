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Hà Tĩnh hướng tới 100% trường công lập có nhân viên y tế chuyên trách

Nguyễn Trung
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(Baohatinh.vn) - Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 692/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

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Ảnh minh họa

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học trên toàn tỉnh.

Mục tiêu chung là nâng cao chất lượng y tế trường học; bảo vệ, chăm sóc, quản lý và nâng cao sức khỏe người học; bảo đảm điều kiện về dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe tâm thần, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường và tai nạn thương tích. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phấn đấu 60% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách, bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định.

100% trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú liên cấp, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp có nhân viên y tế trường học chuyên trách.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng biệt, được trang bị thuốc và thiết bị y tế thiết yếu; có nước uống, nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn. Ít nhất 80% cơ sở giáo dục có công trình vệ sinh đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Các cơ sở có tổ chức bữa ăn học đường phải thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng; đồng thời tăng cường giáo dục về dinh dưỡng học đường, phòng chống cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Về quản lý sức khỏe, kế hoạch đặt mục tiêu từ năm 2027, 100% trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần trong năm và được cập nhật thông tin theo quy định. Đến năm 2028, 100% người học có thông tin sức khỏe được cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

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Giai đoạn 2031-2035, Hà Tĩnh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nhân lực y tế trường học chuyên trách.

Giai đoạn 2031-2035, Hà Tĩnh tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nhân lực y tế trường học chuyên trách.

Tỉnh cũng hướng tới hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước sạch, công trình vệ sinh và điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người học, trong đó có người khuyết tật; hoàn thiện hệ thống quản lý sức khỏe người học trên nền tảng số.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch yêu cầu ưu tiên bố trí nhân lực y tế trường học tại các cơ sở có tổ chức bán trú, trường nội trú, cơ sở giáo dục ở vùng khó khăn. Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, trạm y tế xã, phường trong khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và tư vấn, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Các địa phương, cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, đầu tư nâng cấp phòng y tế, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, sân chơi, bãi tập; bảo đảm điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú, hoạt động giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát thực trạng, tham mưu phương án bố trí nhân lực y tế trường học chuyên trách trong tháng 10/2026. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách hằng năm, các chương trình, đề án liên quan và nguồn xã hội hóa hợp pháp.

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#Y tế trường học #Hà Tĩnh #giáo dục #y tế chuyên trách #sức khỏe học đường #phòng y tế #đào tạo y tế

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