Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước.

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước. Đặc biệt, tại Khoa Nhi, số trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng rất nhanh. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận từ 15- 20 trẻ mắc RSV. Chỉ tính riêng trong tháng 9, đã có hơn 160 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng, bị viêm phổi và phải hỗ trợ hô hấp.

Thực tế điều trị cho thấy, nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn bệnh do RSV với cảm cúm thông thường. Đơn cử như trường hợp bé N.H.L. (5 tháng tuổi, xã Toàn Lưu), ban đầu chỉ ho, sổ mũi và sốt nhẹ. Chị Nguyễn Thị Linh (mẹ của bé) chia sẻ: “Những ngày đầu thấy con ho, sổ mũi, gia đình vẫn nghĩ cháu chỉ bị cảm cúm nên không quá lo. Đến khi cháu có biểu hiện bất thường về hô hấp, chúng tôi mới thực sự lo lắng và đưa con đến viện”. Rất may mắn, bé L. đã được phát hiện nhiễm RSV và cấp cứu kịp thời nên sức khỏe hiện đã dần ổn định

Virus RSV đang trở thành mối lo với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong những tháng đầu đời.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, virus RSV thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho hoặc sốt nhẹ. Ở trẻ nhỏ, virus có thể nhanh chóng tấn công xuống đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Virus lây truyền rất nhanh qua giọt bắn đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể ho nhiều, khò khè, thở nhanh, bú kém, mệt mỏi. Đáng lưu ý, RSV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/7/2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 435 trẻ dưới 15 tuổi mắc RSV. Diễn biến này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong môi trường trường học và cộng đồng.

Bé T.M.K (xã Cẩm Xuyên) mắc bệnh tay chân miệng được các bác sĩ chăm sóc, điều trị chu đáo nên tình trạng bệnh đã được thuyên giảm.

Bên cạnh virus RSV, bệnh tay chân miệng tại Hà Tĩnh cũng đang gia tăng đáng kể trong bối cảnh học sinh bước vào năm học mới. Tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 61 ca mắc tay chân miệng ở trẻ em.

Phát hiện con sốt, nổi mẩn đỏ và bỏ ăn, chị Nguyễn Thị Hằng (xã Cẩm Xuyên) lập tức đưa bé T.M.K. đi khám. Chị Hằng cho biết: “Gia đình rất lo lắng, bởi gần nhà cũng có nhiều cháu mắc tay chân miệng. Ngay khi thấy con có biểu hiện bất thường, chúng tôi lập tức đưa cháu đến bệnh viện và các bác sĩ xác định cháu mắc bệnh tay chân miệng. Nhờ được điều trị và chăm sóc đúng cách, tình trạng của cháu đã thuyên giảm nhiều".

Các chuyên gia y tế cảnh báo, tay chân miệng lây lan nhanh qua đường tiêu hóa, nước bọt và vật dụng nhiễm virus. Bệnh thường khởi phát bằng sốt, đau họng, biếng ăn, sau đó nổi phỏng nước ở tay, chân, quanh miệng. Đáng chú ý, nhiều trẻ chỉ có tổn thương ẩn ở cổ họng hay kẽ bẹn khiến cha mẹ dễ bỏ qua. Dù đa số tự hồi phục, bệnh vẫn có nguy cơ chuyển nặng đột ngột, gây biến chứng nguy hiểm về thần kinh, tim mạch và hô hấp.

Trẻ mắc tay chân miệng thường xuất hiện các nốt ban, bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, quanh miệng và có thể kèm sốt, biếng ăn.

Không chỉ RSV và tay chân miệng, thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn ghi nhận nhiều trẻ mắc cúm mùa, Adenovirus, COVID-19, sởi, ho gà... Sự lưu hành đồng thời của nhiều chủng virus trong điều kiện thời tiết thất thường, cộng với hệ miễn dịch non yếu của trẻ là nguyên nhân chính khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn giữ thói quen tự mua thuốc (đặc biệt là kháng sinh) điều trị cho con tại nhà mà không đưa trẻ đi khám. Việc tự điều trị hoặc chủ quan theo dõi không đúng cách khiến nhiều trẻ khi đưa đến viện thì bệnh đã chuyển biến rất nặng, gây khó khăn cho điều trị.

Trẻ mắc bệnh truyền nhiễm được theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Dương Văn Giáp - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới 3 tháng tuổi hoặc có bệnh lý nền, có sức đề kháng rất yếu nên nguy cơ diễn biến nặng cao hơn hẳn. Phụ huynh cần theo dõi sát sao mọi thay đổi sức khỏe của con. Ngay khi thấy trẻ sốt cao kéo dài, khó thở, thở nhanh, khò khè, tím tái, li bì, bỏ bú, ăn kém hoặc nôn nhiều, phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.”

Song song với khuyến cáo tới gia đình, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh cũng chủ động siết chặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc phân loại và theo dõi bệnh nhi được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ khâu tiếp nhận nhằm triệt tiêu nguy cơ lây nhiễm chéo virus trong môi trường bệnh viện, bảo vệ an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.

Việc phát hiện sớm các triệu chứng, hạn chế nguồn lây và chăm sóc đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/7 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ dưới 15 tuổi có xu hướng gia tăng. Trong đó, toàn tỉnh đã ghi nhận 435 ca mắc virus RSV, 82 ca COVID-19, 61 ca tay chân miệng, 7 ca sởi và 2 ca ho gà.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh, bên cạnh việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, việc duy trì nếp sinh hoạt vệ sinh tại gia đình chính là "màng lọc" phòng bệnh bền vững nhất cho trẻ. Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị cho con, đặc biệt là thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Sự chủ quan hoặc thói quen tự điều trị tại nhà có thể khiến bệnh âm thầm chuyển nặng mà không được can thiệp kịp thời. Thời gian tới, CDC Hà Tĩnh tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp đồng bộ với các địa phương và cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.