[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư 24/09/2026 16:05 PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.

Đồng hành cùng học sinh từ những chỉ số sức khỏe đầu tiên 24/09/2026 05:08 Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị những vấn đề sức khỏe ngay từ đầu năm học.

Để trạm y tế không còn khói thuốc 22/09/2026 11:11 Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sớm giải bài toán "trống" bác sĩ tại trạm y tế miền núi Hà Tĩnh 22/09/2026 09:24 Sau khi bác sĩ đa khoa duy nhất nghỉ công tác, Trạm Y tế xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cảnh báo từ Bộ Y tế sau bão số 4 và mưa lũ 21/09/2026 05:05 Sau bão số 4 và mưa lũ, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, nguồn nước, ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm tại vùng bị ảnh hưởng.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV 20/09/2026 10:00 Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Hà Tĩnh đồng loạt khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh 19/09/2026 05:20 Từ ngày 18/9 đến 30/9, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Đồng loạt kiểm tra hoạt động y, dược, mỹ phẩm ở Hà Tĩnh 18/09/2026 14:24 Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tại cơ sở liên quan.

90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ở Hà Tĩnh 18/09/2026 05:08 Sở Y tế Hà Tĩnh phấn đấu 100% người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026 trước ngày 20/12/2026.

Đựng axit trong lọ vitamin, phụ huynh nhỏ 5 giọt vào miệng bé 1 tháng tuổi 17/09/2026 10:43 Khi chăm sóc con, phụ huynh ở Ninh Bình lấy nhầm axit đựng trong lọ vitamin rồi nhỏ 5 giọt vào miệng cháu bé 1 tháng tuổi. Sau vài phút trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều.

Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 17/09/2026 05:31 Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế 17/09/2026 05:15 Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, nhân viên y tế theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần 16/09/2026 05:20 Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.

Tổng đài 115 Hà Tĩnh và cuộc đua giành lại sự sống trong "thời gian vàng" 15/09/2026 13:36 Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng 13/09/2026 09:58 Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Hy hữu: 2 vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công 12/09/2026 18:03 Các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa can thiệp thành công cho 2 vợ chồng ở xã Đức Thọ cùng bị nhồi máu cơ tim cấp.

Hà Tĩnh: Trẻ nhập viện do RSV gia tăng, cần lưu ý điều gì? 12/09/2026 08:10 Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.

Qua khám sàng lọc, phát hiện nhiều người rối loạn sức khỏe tâm thần 11/09/2026 12:00 Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.

Nam sinh 19 tuổi chết não trao sự sống cho nhiều người 11/09/2026 09:03 Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Vụ kẹp tiền để được xạ trị sớm: Bệnh viện E đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan 10/09/2026 16:35 Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng khám tư 10/09/2026 05:00 Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hà Tĩnh góp ý nhiều nội dung quan trọng vào chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam 09/09/2026 17:24 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt 09/09/2026 08:18 Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Phẫu thuật thành công đục thủy tinh thể vôi hóa cho bệnh nhân 85 tuổi 09/09/2026 05:38 Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Đề xuất BHYT trả tiền sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường 07/09/2026 10:46 Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tiền khám sàng lọc, chẩn đoán sớm tăng huyết áp và đái tháo đường - hai bệnh phổ biến nhưng có tỷ lệ người mắc chưa được phát hiện cao.

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa 06/09/2026 09:56 Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Nói không với khói thuốc trong cơ sở y tế, thêm an toàn cho người bệnh 05/09/2026 13:27 Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.

Sẽ có 2 kỳ kiểm tra năng lực hành nghề với 4 chức danh bác sĩ năm 2027 05/09/2026 07:31 Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.

Đề xuất BHYT chi trả khám sàng lọc 8 bệnh ung thư 05/09/2026 06:00 Từ năm 2027, một số nhóm được đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 85%, đồng thời mở rộng quyền lợi sang khám định kỳ và sàng lọc nhiều bệnh ung thư.