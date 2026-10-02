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[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.

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Tags:

#cúm #mùa cúm #bệnh truyền nhiễm

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