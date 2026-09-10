Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng khám tư

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.

Ngày 9/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phản ánh của báo chí, người dân, vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt là phòng khám đa khoa, vi phạm quy định pháp luật.

phong-kham-phuong-do-edited-1788787171506.jpg
Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ ở Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ (Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế có dấu hiệu lừa đảo, "vẽ bệnh, moi tiền". Điều này gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người bệnh.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, đảm bảo an toàn và quyền lợi của người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra.

Trong đó, các địa phương được yêu cầu tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý, lưu ý các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân.

Cục yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng các hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các hành vi được lưu ý gồm hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Trường hợp phát hiện cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, địa phương khẩn trương lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Cục cũng yêu cầu công khai danh sách các cơ sở y tế vi phạm, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật hiện hành nếu để xảy ra tình trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn vi phạm pháp luật kéo dài mà không bị xử lý dứt điểm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về Bộ Y tế.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/suc-khoe/bo-y-te-yeu-cau-kiem-tra-dot-xuat-phong-kham-tu-20260909182428583.htm

Tags:

#Y tế #kiểm tra đột xuất #phòng khám tư #vi phạm pháp luật #an toàn bệnh viện #quyền lợi bệnh nhân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!