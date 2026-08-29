Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Thuốc virus chữa ung thư thực quản giá 1,5 tỷ đồng ba liều tiêm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Liệu pháp virus chữa ung thư thực quản đầu tiên thế giới được Nhật Bản bán giá 9,3 triệu yên một liệu trình 3 liều tiêm, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Các dòng virus biến đổi gene đang vươn lên trở thành phương pháp điều trị ung thư đầy triển vọng, đánh dấu bằng việc Nhật Bản chính thức thương mại hóa liệu pháp virus tiêu u điều trị ung thư thực quản đầu tiên trên thế giới hôm 21/8, theo Nikkei Asia.

Thuốc tên Telomelysin, do công ty Oncolys BioPharma, doanh nghiệp khởi nghiệp được tách ra từ Đại học Okayama, trụ sở tại Tokyo, nghiên cứu và phát triển, được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt cấp phép vào tháng 6. Telomelysin là liệu pháp virus được tạo ra bằng cách biến đổi gene chủng adenovirus, loại virus gây bệnh cảm lạnh thông thường.

Thuốc được chỉ định kết hợp với phương pháp xạ trị, tiêm trực tiếp vào khu vực có khối u bằng kỹ thuật nội soi qua đường miệng, với tần suất 3 lần, mỗi lần cách nhau hai tuần. Phương thức đưa thuốc này giúp Telomelysin đặc biệt phù hợp với một số nhóm bệnh nhân nhất định, bao gồm người cao tuổi gặp nhiều rủi ro nếu phẫu thuật, cũng như những trường hợp bị suy giảm chức năng cơ quan không thể đáp ứng hóa trị.

Thuốc điều trị ung thư thực quản mới Telomelysin được chụp tại quận Chuo, thành phố Kobe, hôm 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi
Thuốc điều trị ung thư thực quản mới Telomelysin được chụp tại quận Chuo, thành phố Kobe, hôm 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi

Giá niêm yết của liệu pháp này là khoảng 9,3 triệu yên (tương đương 1,5 tỷ đồng) cho mỗi bệnh nhân, gồm 3 liều tiêm với giá 3,1 triệu yên (505 triệu đồng) mỗi lọ. Thuốc thuộc diện áp dụng chế độ hỗ trợ chi phí y tế đắt đỏ của Nhật Bản. Sản phẩm được phân phối ra thị trường thông qua thỏa thuận hợp tác với công ty Fujifilm Toyama Chemical.

Liệu pháp virus tan u hiện được xem là lựa chọn điều trị ung thư trụ cột thứ 5, bên cạnh các phương pháp truyền thống bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Cơ chế của phương pháp này dựa trên việc virus chỉ nhân bản và phá hủy các tế bào khối u mà không gây tổn hại đến tế bào lành, giúp các tác dụng phụ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể so với hóa trị thông thường. Mặc dù vậy, thuốc bắt buộc phải được tiêm trực tiếp vào bên trong khối u.

Trong một thử nghiệm lâm sàng trên 36 người tham gia, khối u đã biến mất sau 18 tháng ở khoảng một nửa số bệnh nhân điều trị bằng Telomelysin kết hợp với xạ trị. Sốt được ghi nhận là tác dụng phụ chính, trong khi không xuất hiện trường hợp nào bị rụng tóc hay gặp các phản ứng nghiêm trọng khác.

Ông Yasuo Urata, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Oncolys, khẳng định Telomelysin "mang lại một lựa chọn điều trị thay thế" và "đem tới lợi ích thiết thực lớn cho người bệnh".

Tại Nhật Bản, ước tính mỗi năm có hơn 1.500 bệnh nhân ung thư thực quản trải qua xạ trị. Nếu Telomelysin được chỉ định điều trị cho 1.000 người trong số đó, doanh thu của dòng thuốc này có thể đạt khoảng 9 tỷ yên. Ban đầu, Oncolys phân phối thuốc mới thông qua 80 cơ sở y tế, trước khi hướng tới mục tiêu mở rộng lên 300 cơ sở. Công ty kỳ vọng bắt đầu thu về lợi nhuận vào năm 2030.

Tại họp báo hôm 25/8, ông Yasuo Urata cho biết công ty dự định triển khai các thử nghiệm lâm sàng đối với những dạng ung thư ở khu vực khác gồm ung thư hậu môn và ung thư trực tràng.

Ông Yasuo Urata, Chủ tịch Oncolys BioPharma, phát biểu tại cuộc họp báo công bố mở bán thuốc điều trị ung thư thực quản Telomelysin, tại quận Chuo, thành phố Kobe, ngày 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi
Ông Yasuo Urata, Chủ tịch Oncolys BioPharma, phát biểu tại cuộc họp báo công bố mở bán thuốc điều trị ung thư thực quản Telomelysin, tại quận Chuo, thành phố Kobe, ngày 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi
Theo Bình Minh/vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/thuoc-virus-chua-ung-thu-thuc-quan-gia-1-5-ty-dong-ba-lieu-tiem-5114789.html

Tin liên quan

Tags:

#thuốc ung thư #ung thư #ung thư thực quản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!