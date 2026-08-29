Thuốc virus chữa ung thư thực quản giá 1,5 tỷ đồng ba liều tiêm

Các dòng virus biến đổi gene đang vươn lên trở thành phương pháp điều trị ung thư đầy triển vọng, đánh dấu bằng việc Nhật Bản chính thức thương mại hóa liệu pháp virus tiêu u điều trị ung thư thực quản đầu tiên trên thế giới hôm 21/8, theo Nikkei Asia.

Thuốc tên Telomelysin, do công ty Oncolys BioPharma, doanh nghiệp khởi nghiệp được tách ra từ Đại học Okayama, trụ sở tại Tokyo, nghiên cứu và phát triển, được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt cấp phép vào tháng 6. Telomelysin là liệu pháp virus được tạo ra bằng cách biến đổi gene chủng adenovirus, loại virus gây bệnh cảm lạnh thông thường.

Thuốc được chỉ định kết hợp với phương pháp xạ trị, tiêm trực tiếp vào khu vực có khối u bằng kỹ thuật nội soi qua đường miệng, với tần suất 3 lần, mỗi lần cách nhau hai tuần. Phương thức đưa thuốc này giúp Telomelysin đặc biệt phù hợp với một số nhóm bệnh nhân nhất định, bao gồm người cao tuổi gặp nhiều rủi ro nếu phẫu thuật, cũng như những trường hợp bị suy giảm chức năng cơ quan không thể đáp ứng hóa trị.

Thuốc điều trị ung thư thực quản mới Telomelysin được chụp tại quận Chuo, thành phố Kobe, hôm 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi

Giá niêm yết của liệu pháp này là khoảng 9,3 triệu yên (tương đương 1,5 tỷ đồng) cho mỗi bệnh nhân, gồm 3 liều tiêm với giá 3,1 triệu yên (505 triệu đồng) mỗi lọ. Thuốc thuộc diện áp dụng chế độ hỗ trợ chi phí y tế đắt đỏ của Nhật Bản. Sản phẩm được phân phối ra thị trường thông qua thỏa thuận hợp tác với công ty Fujifilm Toyama Chemical.

Liệu pháp virus tan u hiện được xem là lựa chọn điều trị ung thư trụ cột thứ 5, bên cạnh các phương pháp truyền thống bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Cơ chế của phương pháp này dựa trên việc virus chỉ nhân bản và phá hủy các tế bào khối u mà không gây tổn hại đến tế bào lành, giúp các tác dụng phụ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể so với hóa trị thông thường. Mặc dù vậy, thuốc bắt buộc phải được tiêm trực tiếp vào bên trong khối u.

Trong một thử nghiệm lâm sàng trên 36 người tham gia, khối u đã biến mất sau 18 tháng ở khoảng một nửa số bệnh nhân điều trị bằng Telomelysin kết hợp với xạ trị. Sốt được ghi nhận là tác dụng phụ chính, trong khi không xuất hiện trường hợp nào bị rụng tóc hay gặp các phản ứng nghiêm trọng khác.

Ông Yasuo Urata, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Oncolys, khẳng định Telomelysin "mang lại một lựa chọn điều trị thay thế" và "đem tới lợi ích thiết thực lớn cho người bệnh".

Tại Nhật Bản, ước tính mỗi năm có hơn 1.500 bệnh nhân ung thư thực quản trải qua xạ trị. Nếu Telomelysin được chỉ định điều trị cho 1.000 người trong số đó, doanh thu của dòng thuốc này có thể đạt khoảng 9 tỷ yên. Ban đầu, Oncolys phân phối thuốc mới thông qua 80 cơ sở y tế, trước khi hướng tới mục tiêu mở rộng lên 300 cơ sở. Công ty kỳ vọng bắt đầu thu về lợi nhuận vào năm 2030.

Tại họp báo hôm 25/8, ông Yasuo Urata cho biết công ty dự định triển khai các thử nghiệm lâm sàng đối với những dạng ung thư ở khu vực khác gồm ung thư hậu môn và ung thư trực tràng.

Ông Yasuo Urata, Chủ tịch Oncolys BioPharma, phát biểu tại cuộc họp báo công bố mở bán thuốc điều trị ung thư thực quản Telomelysin, tại quận Chuo, thành phố Kobe, ngày 25/8. Ảnh: Mainichi/Rikka Teramachi