Nam sinh 19 tuổi chết não trao sự sống cho nhiều người

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội vừa tổ chức lễ tri ân Nam, sinh viên lớp Truyền thông đa phương tiện, năm nhất.

Tại hội trường, gia đình, thầy cô cùng bạn bè xúc động xem đoạn video gửi về từ các phòng bệnh. Những người nhận tạng từ Nam gửi lời cảm ơn trực tiếp đến gia đình ân nhân.

Nhờ nguồn tạng hiến gồm tim, gan, hai quả thận, giác mạc cùng một số mô khác, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kịp thời can thiệp ghép cho các ca bệnh hiểm nghèo. Trong số này, hai thanh niên trẻ tuổi nhận gan và thận. Hiện tất cả bệnh nhân đều hồi phục tích cực, dần ổn định chức năng tạng ghép.

PGS Sơn (giữa) tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng. Ảnh: Thái Ngọc

Cuối tháng 7, Nam gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội rồi chuyển cấp cứu vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ dồn sức điều trị nhưng chàng trai không qua khỏi và rơi vào tình trạng chết não – tổn thương toàn bộ cấu trúc não bộ ngừng hoạt động vĩnh viễn, tim chỉ đập nhờ máy móc hỗ trợ.

Đứng trước lằn ranh sinh tử của con trai, người cha chủ động gặp bác sĩ đề nghị hiến tạng Nam để cứu người. Gia đình đồng thời khước từ toàn bộ các khoản viện trợ kinh phí điều trị.

"Thời điểm đau đớn nhất, vợ chồng tôi nghĩ đến những người bệnh đang từng ngày giành giật cơ hội sống. Tôi tin con trai sẽ đồng tình với quyết định này của bố mẹ", người cha bộc bạch tại buổi lễ.

Cô Vũ Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm, xúc động nhắc về cậu học trò 19 tuổi dang dở ước mơ. Cô chia sẻ quyết định từ phụ huynh giúp sự sống của Nam tiếp tục hiện diện nơi những con người xa lạ.

"Nghĩa cử ấy trở thành bài học sống động về lòng nhân ái, sự sẻ chia cùng trách nhiệm cộng đồng, những giá trị không đo đếm qua giáo trình hay điểm số", cô giáo bày tỏ.

Nhiều cô giáo, sinh viên tại lễ tri ân nghẹn ngào trước nghĩa cử của Nam và gia đình. Ảnh: Thái Ngọc

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng Ngực, Bệnh viện Việt Đức, nhận định nguồn tạng từ người chết não mang giá trị y khoa đặc biệt. Một trường hợp chết não hiến tạng có thể cứu chữa từ 8 đến 10 bệnh nhân hiểm nghèo, đồng thời vơi bớt gánh nặng kinh tế lẫn tinh thần cho xã hội.

Tại Việt Nam, tỷ lệ gia đình đồng ý hiến mô, tạng từ thân nhân chết não ghi nhận mức tăng đáng kể. Giai đoạn trước năm 2023, tỷ lệ này dao động dưới ngưỡng 5%. Con số này vươn lên 12,9% năm 2024 và chạm mốc 18,9% năm 2025. Sự chuyển biến này bắt nguồn từ công tác truyền thông vận động tại các cơ sở y tế chuyên sâu, thúc đẩy nhận thức cộng đồng cởi mở hơn với quyết định hiến tạng cứu người sau khi qua đời.