Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẻ chia yêu thương với trẻ em dịp Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Những món quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện và học sinh Hà Tĩnh góp phần sẻ chia, động viên và mang đến niềm vui cho các em.
Chiều 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (phường Thành Sen) và vui Tết Trung thu cùng học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập).
Trước đó, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.
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