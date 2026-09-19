Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Lực lượng chức năng phường Vũng Áng tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm tại TDP Kỳ Long. Ảnh: Địa phương cung cấp

Tại TDP Kỳ Long, phường Vũng Áng, ngày 7/9, lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ một công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Công trình do ông Trần Đình Biên xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Hồng Thái.

Ông Trần Đình Biên (áo đen, bên trái) trao đổi về công trình xây dựng của mình.

Ông Biên cho biết, do gia đình khó khăn, không có chỗ ở nên ông xin ông Thái một phần đất để làm nơi ở và được đồng ý. Hai bên không lập giấy tờ về việc cho đất.

“Tôi xin đất để làm chỗ ở, ông Thái đồng ý nên tôi mới xây”, ông Biên nói.

Công trình của ông Hà Quang Diễn, TDP Tân Long bị tháo dỡ do có hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất công.

Không riêng TDP Kỳ Long, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được phường Vũng Áng triển khai tại nhiều khu dân cư. Tại TDP Tân Long, một công trình liên quan đến việc sử dụng đất công cũng đã được tháo dỡ. Bà Phan Thị Phượng - Tổ trưởng TDP Tân Long cho biết tổ dân phố thường xuyên phối hợp với phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi xây dựng phải chấp hành đúng quy định.

“Chúng tôi mong bà con có nhu cầu xây dựng thì làm đúng thủ tục, không tự ý xây dựng để rồi sau này phải tháo dỡ, vừa mất công, vừa thiệt hại” - bà Phượng cho hay.

﻿ ﻿ Lãnh đạo phường Vũng Áng kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Địa phương cung cấp

Phường Vũng Áng là địa bàn kinh tế trọng điểm, có nhiều dự án lớn, nhu cầu xây dựng cao. Qua kiểm tra trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương phát hiện 43 công trình vi phạm, tập trung chủ yếu tại tuyến tránh quốc lộ 1. Phường đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ và tổ chức tháo dỡ nhiều công trình vi phạm.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, phường chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định ngay từ đầu. Từ đầu năm đến nay, phường đã cấp hơn 145 giấy phép xây dựng cho các trường hợp đủ điều kiện.

Ông Trần Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Áng cho biết: “Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được chúng tôi tăng cường, nhất là tại những khu vực có nhiều công trình đang xây dựng. Thời gian tới, phường sẽ kiểm tra ngay từ khi công trình khởi công, phối hợp với tổ dân phố và các lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định”.

Lực lượng chức năng phường Hà Huy Tập tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại phường Hà Huy Tập, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được địa phương chú trọng trong bối cảnh địa bàn có tốc độ phát triển đô thị cao, nhiều dự án, công trình đang được triển khai. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; nhiều trường hợp đã tự giác khắc phục sai phạm.

Lực lượng chức năng phường Hà Huy Tập kiểm tra việc khắc phục sai phạm tại công trình ở TDP 4 sau khi xử phạt.

Đáng chú ý, ngày 6/5, UBND phường Hà Huy Tập ban hành Quyết định số 778/QĐ-XPHC, xử phạt 62,5 triệu đồng đối với một trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TDP Bắc Thượng (nay là tổ dân phố 4) sai nội dung giấy phép xây dựng và không đúng quy hoạch đô thị được duyệt. Ngoài phạt tiền, quyết định còn yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Những con số về cấp phép, kiểm tra và xử lý cho thấy quản lý trật tự xây dựng không chỉ dừng ở việc xử phạt khi sai phạm đã xảy ra. Kiểm soát từ quy hoạch, cấp phép đến quá trình thi công là cách để phát hiện, chấn chỉnh vi phạm sớm hơn.

Lực lượng chức năng phường Hà Huy Tập tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ mái che lấn chiếm lòng đường tại TDP 3.

Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Huy Tập cho biết: “Địa phương vừa tạo điều kiện để người dân xây dựng đúng quy định, vừa tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng sai giấy phép, sai quy hoạch hoặc không đủ điều kiện pháp lý. Quan điểm là xử lý đúng quy định, không có ngoại lệ, đồng thời kiểm tra từ sớm để hạn chế phát sinh vi phạm”.

﻿ Một công trình vi phạm trật tự xây dựng vẫn tiếp tục thi công dù đã có quyết định xử phạt. Ảnh: Phường Hà Huy Tập.

Qua thực tế tại phường Vũng Áng và Hà Huy Tập, công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng đã được các địa phương tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp phát sinh vi phạm, đặt ra yêu cầu công tác quản lý từ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên và chủ động hơn, nhất là tại những khu vực có tốc độ xây dựng cao.

Đặc biệt, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng được phân cấp rõ hơn cho cấp xã. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp, bảo đảm các địa phương có đủ cơ sở pháp lý và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thống nhất, kịp thời.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, việc hoàn thiện quy định là cần thiết để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực tiễn quản lý tại cơ sở. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 6/8/2026.

“Mục tiêu là làm rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý kiến trúc, cấp phép và trật tự xây dựng; đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm” - ông Dũng cho biết.

Hoạt động xây dựng diễn ra sôi động cùng với quá trình phát triển đô thị.

Cùng với hoàn thiện quy định, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Quản lý trật tự xây dựng hiệu quả đòi hỏi sự đồng bộ từ quy hoạch, cấp phép đến kiểm tra trong quá trình thi công. Khi trách nhiệm được phân định rõ, cơ chế phối hợp được hoàn thiện và công tác kiểm tra được thực hiện ngay từ đầu, các vi phạm sẽ có điều kiện được phát hiện, chấn chỉnh sớm, qua đó góp phần giữ kỷ cương xây dựng và bảo đảm quyền xây dựng hợp pháp của người dân.