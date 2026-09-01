Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Trong 6 ngày điều dưỡng tập trung, các đại biểu được kiểm tra sức khỏe, theo dõi hồ sơ bệnh án, cấp thuốc và chăm sóc, phục hồi sức khỏe với nhiều hoạt động như massage, điện xung, ngâm chân thảo dược, xông hơi...
Bác sĩ Đặng Hữu Vũ - Phó Trưởng phòng Y tế (Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh) cho biết: "Do phần lớn người có công và thân nhân người có công đến điều dưỡng đều tuổi cao, sức khỏe yếu nên công tác y tế được quan tâm đặc biệt. Trung tâm bố trí cán bộ, nhân viên y tế trực 24/24h nhằm theo dõi sát tình hình sức khỏe của từng người".
Anh Trần Thọ Hiếu - đầu bếp của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: "Thực phẩm được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, an toàn, chế biến đa dạng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của người có công. Đồng thời, thực đơn được chúng tôi thay đổi linh hoạt, đáp ứng chế độ ăn kiêng của từng người".
Mỗi ngày, người có công được phục vụ 3 bữa ăn, trong đó 2 bữa chính có ít nhất 5 món. Thực đơn được thay đổi đa dạng, đảm bảo dinh dưỡng.
Mỗi ngày, cán bộ, nhân viên trung tâm chăm lo từng không gian sinh hoạt, từ những việc nhỏ nhất, góp phần bảo đảm điều kiện điều dưỡng chu đáo cho người có công.
Trong thời gian điều dưỡng tập trung, người có công được tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu như bóng chuyền hơi, bơi lội... góp phần nâng cao sức khỏe và tạo không khí vui tươi, gắn kết.
Những ngày điều dưỡng trở nên ý nghĩa hơn khi người có công được chăm sóc chu đáo, tham gia các hoạt động vui khỏe, cũng là dịp để họ gặp gỡ, thăm hỏi và ôn lại kỷ niệm cùng đồng đội.
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