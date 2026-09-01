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Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.

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Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn duy trì đầy đủ các hoạt động chăm sóc, phục vụ đoàn đại biểu người có công đang điều dưỡng tập trung.
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130 đại biểu là người có công và thân nhân người có công từ các phường, xã trên địa bàn tỉnh đang được điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (cơ sở 2, xã Lộc Hà).
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Trong 6 ngày điều dưỡng tập trung, các đại biểu được kiểm tra sức khỏe, theo dõi hồ sơ bệnh án, cấp thuốc và chăm sóc, phục hồi sức khỏe với nhiều hoạt động như massage, điện xung, ngâm chân thảo dược, xông hơi...
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Bác sĩ Đặng Hữu Vũ - Phó Trưởng phòng Y tế (Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh) cho biết: "Do phần lớn người có công và thân nhân người có công đến điều dưỡng đều tuổi cao, sức khỏe yếu nên công tác y tế được quan tâm đặc biệt. Trung tâm bố trí cán bộ, nhân viên y tế trực 24/24h nhằm theo dõi sát tình hình sức khỏe của từng người".
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Trung tâm chú trọng từng bữa ăn, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của người có công.
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Anh Trần Thọ Hiếu - đầu bếp của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: "Thực phẩm được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, an toàn, chế biến đa dạng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của người có công. Đồng thời, thực đơn được chúng tôi thay đổi linh hoạt, đáp ứng chế độ ăn kiêng của từng người".
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Mỗi ngày, người có công được phục vụ 3 bữa ăn, trong đó 2 bữa chính có ít nhất 5 món. Thực đơn được thay đổi đa dạng, đảm bảo dinh dưỡng.
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Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo, góp phần giúp người có công có những ngày điều dưỡng vui vẻ, thoải mái tại trung tâm.
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Ông Nguyễn Quang Hường (85 tuổi) - bệnh binh hạng 2/3, ở thôn Lộc Nguyên, xã Lộc Hà (người đeo kính) chia sẻ: "Cán bộ, nhân viên trung tâm đón tiếp niềm nở, chăm sóc chu đáo. Các bữa ăn được thay đổi đa dạng, vừa ngon miệng, đủ chất, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp chúng tôi yên tâm điều dưỡng".
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Mỗi ngày, cán bộ, nhân viên trung tâm chăm lo từng không gian sinh hoạt, từ những việc nhỏ nhất, góp phần bảo đảm điều kiện điều dưỡng chu đáo cho người có công.
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"Những ngày điều dưỡng tập trung cũng là kỳ nghỉ lễ, nhưng chúng tôi luôn xác định phải phục vụ chu đáo để các bác có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ. Với chúng tôi, đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm dành cho người có công", chị Hoàng Thị Nhung - nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho hay.
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Đã nhiều lần tham gia điều dưỡng tập trung, trong căn phòng tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát, ông Nguyễn Thanh Sơn (70 tuổi, người bên trái) - thương binh hạng 1/4, ở thôn Tây Long, xã Thạch Hà cho biết: "Điều khiến chúng tôi vui nhất không chỉ là được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe mà còn cảm nhận được tình cảm của cán bộ, nhân viên trung tâm. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng mọi người vẫn phục vụ rất trách nhiệm, vui vẻ, coi chúng tôi như người thân trong gia đình".
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Trong thời gian điều dưỡng tập trung, người có công được tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu như bóng chuyền hơi, bơi lội... góp phần nâng cao sức khỏe và tạo không khí vui tươi, gắn kết.
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Những ngày điều dưỡng trở nên ý nghĩa hơn khi người có công được chăm sóc chu đáo, tham gia các hoạt động vui khỏe, cũng là dịp để họ gặp gỡ, thăm hỏi và ôn lại kỷ niệm cùng đồng đội.
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Gác lại ngày nghỉ lễ, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc người có công bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với những cống hiến của thế hệ cha anh.

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