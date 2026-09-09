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Hướng dẫn mới nhất về tinh giản biên chế hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp

Quang Linh
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(Baohatinh.vn) - Bộ Nội vụ hướng dẫn bố trí, sắp xếp giáo viên, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với một số trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục.

Bố trí, sắp xếp giáo viên phù hợp với phương án sắp xếp

Tại Văn bản số 9806/BNV-TCBC ngày 7/9/2026, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục sau khi một số địa phương đề nghị làm rõ cách áp dụng.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

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Ảnh minh họa

Việc bố trí, sắp xếp giáo viên phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phù hợp với phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục của từng địa phương.

Chỉ sau khi đã thực hiện đầy đủ các giải pháp này, địa phương mới xem xét việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với một số trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý.

Hiệu trưởng, hiệu phó chịu ảnh hưởng có thể được xem xét tinh giản, nghỉ việc

Theo Bộ Nội vụ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo có thể được xem xét tinh giản nếu chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp trường học và có nguyện vọng nghỉ việc theo phương án đã được phê duyệt.

Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, địa phương xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp thuộc diện chưa thực hiện tinh giản biên chế theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Không xem xét tinh giản với viên chức lãnh đạo, quản lý đã có vị trí mới

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ sở giáo dục cũ đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp thì không được xem xét tinh giản với lý do bị tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp.

Như vậy, việc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thuộc diện được xem xét tinh giản hay không phụ thuộc vào phương án sắp xếp, tình trạng bố trí việc làm sau sắp xếp và nguyện vọng của viên chức, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất chính sách, bảo đảm quyền lợi của viên chức giáo dục trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học.

Tags:

#Biên chế #Sắp xếp trường học #Hiệu trưởng

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