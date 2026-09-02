Người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội được hỗ trợ mai táng phí thế nào?

Mai táng phí đối với người đang hưởng lương hưu mà qua đời là 25.300.000 đồng (Ảnh minh họa: PN).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Tại Điều 31, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó có quy định về chi phí mai táng khi người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội qua đời.

Theo quy định mới, khi người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì được hỗ trợ chi phí mai táng. Chi phí hỗ trợ mai táng tối thiểu bằng 20 lần mức trợ cấp hưu trí xã hội, tức là 20 x 540.000 đồng = 10.800.000 đồng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao số tiền trợ cấp mai táng chỉ là 10.800.000 đồng trong khi thân nhân người hưởng lương hưu qua đời được nhận trợ cấp mai táng đến 25.300.000 đồng?

Thực tế, chế độ mai táng phí đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khác với người đang hưởng lương hưu.

Người đang hưởng lương hưu là người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí và nhận lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Khi những người này qua đời, thân nhân của họ được nhận chế độ tử tuất, bao gồm: Trợ cấp tuất hàng tháng (hoặc trợ cấp tuất một lần) và mai táng phí (trợ cấp mai táng).

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, mai táng phí được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở, tức là 25.300.000 đồng (10 lần mức 2.530.000 đồng).

Khoản trợ cấp này được chi trả từ Quỹ Hưu trí và Tử tuất, Quỹ này được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, khi họ qua đời thì người lo mai táng cho họ cũng được nhận mai táng phí nhưng khoản trợ cấp này khác với mai táng phí đối với người đang hưởng lương hưu.

Theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, người được nhận trợ cấp hưu trí xã hội phải đảm bảo 3 điều kiện sau: Là công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí); có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu công dân Việt Nam thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện trên thì được nhận trợ cấp hưu trí xã hội khi đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng được tính dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội. Từ ngày 5/10, mức chuẩn này là 540.000 đồng/tháng, qua đó góp phần bảo đảm an sinh cho người cao tuổi.

Chi phí hỗ trợ mai táng đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tối thiểu bằng 20 lần mức trợ cấp hưu trí xã hội, từ ngày 5/10 sẽ là 20 x 540.000 đồng = 10.800.000 đồng.

Tại Điều 6, Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội; việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tức là các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội (trong đó có mai táng phí) được chi trả từ ngân sách nhà nước.