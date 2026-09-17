Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động, xử lý doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Chiều 17/9, BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ nhóm người lao động dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Đại biểu dự lễ ký kết quy chế phối hợp.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 31/8/2026, toàn tỉnh có 5.315 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm với 67.661 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi; tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng hơn 222 tỷ đồng.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Anh trao đổi tại lễ ký kết.

Tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động mà còn gây hệ lụy cho doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội.

Theo đó, người lao động có thể gặp khó khăn khi giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hưu trí; thẻ BHYT không được gia hạn, phải tự chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Về phía doanh nghiệp, phải nộp tiền chậm đóng và lãi, có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đồng thời ảnh hưởng uy tín và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Về lâu dài, nợ đóng làm thất thu quỹ, ảnh hưởng nguyên tắc “đóng - hưởng”, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện, đình công, tác động đến môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phan Quý Nhất phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất các nội dung quy chế phối hợp. Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều quy định chi tiết, cụ thể về phạm vi, nguyên tắc và nội dung phối hợp, bao gồm: trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, phát hiện và xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHTN, BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng phát biểu tại lễ ký kết.

BHXH tỉnh có trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ đối với các doanh nghiệp chậm đóng kéo dài từ 6 tháng hoặc trốn đóng số tiền lớn để chuyển Viện kiểm sát nhân dân xem xét, xử lý, trong đó có việc khởi kiện vụ án dân sự công ích theo quy định.

Hai ngành cũng định kỳ trao đổi danh sách đơn vị nợ, số tiền chậm đóng và số lao động bị ảnh hưởng; phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia (BHXH tỉnh) và Phòng 9 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh) được giao làm đầu mối phối hợp, điều phối công việc giữa 8 BHXH cơ sở và 5 Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Hai ngành duy trì giao ban liên ngành 6 tháng/lần, tổng kết hằng năm.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

