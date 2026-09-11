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Tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Rớt

Trí Quân - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sáng 11/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Khê tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Rớt.

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Lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Hương Khê đã trao danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của mẹ Nguyễn Thị Rớt cho thân nhân của mẹ.

Mẹ Nguyễn Thị Rớt, tên thường gọi là Nguyễn Thị Chương, sinh năm 1906, quê ở thôn Phú Yên, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê cũ, nay là thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Mẹ kết hôn với ông Nguyễn Văn Thọ và cùng nhau lập nghiệp tại quê nhà. Hai ông bà có 8 người con, gồm 3 người con trai và 5 người con gái; trong đó 2 người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc là liệt sĩ Nguyễn Thị Chương và liệt sĩ Nguyễn Khắc Thế.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn đó, ngày 11/5/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 655/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Rớt. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những hy sinh cao cả của mẹ và gia đình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Hương Khê đã trao danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” của mẹ Nguyễn Thị Rớt cho thân nhân của mẹ.

Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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