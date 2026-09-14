Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm người

Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, trước khi hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền duyệt, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Theo dự thảo, mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT sẽ được điều chỉnh tăng với một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và người tham gia theo diện hộ gia đình.
Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đây là nhóm được bổ sung vào diện hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ được nâng lên tối thiểu 80%, thay cho mức 70% hiện nay.
Học sinh, sinh viên cũng được đề xuất tăng hỗ trợ từ tối thiểu 50% lên 70% mức đóng. Nếu chính sách được thông qua, phần chi phí BHYT mà nhóm này phải tự đóng sẽ giảm tương ứng.
Đối với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50%. Và cuối cùng, nhóm người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.
Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung vào hai hướng chính, gồm tăng tỷ lệ ngân sách hỗ trợ cho các nhóm đang được hỗ trợ một phần và mở rộng mức hỗ trợ cao hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, việc đưa người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100% mức đóng có thể giúp giảm thêm gánh nặng chi phí BHYT đối với nhóm này.
Bộ Y tế cho biết các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối của Quỹ BHYT và ngân sách Nhà nước.
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