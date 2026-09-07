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Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027

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Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán Đinh Mùi) và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán Đinh Mùi) và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động).

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Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Phương án 1: Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết.

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Với phương án này, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2: Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

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Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 27/2/2027.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất. Bởi phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước tết.

Trường hợp lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian rất ngắn có thể làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Đề xuất phương án nghỉ Lễ Quốc khánh 2027

Bộ Nội vụ đề xuất, năm 2027 công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất, năm 2027, công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc Khánh 4 ngày liên tục.

Đối với công chức, viên chức dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Nghỉ ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027.

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 02 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn ngày 03/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh vì tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 04 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày

Đối với người lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày.

Bao gồm: 01 ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày 01/9/2027 hoặc 03/9/2027 Dương lịch.

Bộ Nội vụ yêu cầu người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

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