Chuẩn hóa dữ liệu, nâng chất lượng quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Tại Hà Tĩnh, BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn, bám sát yêu cầu của BHXH Việt Nam.

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.



Theo đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu và chuẩn bị hệ thống được triển khai từ giữa tháng 8, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, người hưởng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ý nghĩa lớn nhất của bước chuyển này là tạo sự thống nhất trong định danh người tham gia, qua đó hỗ trợ cơ quan BHXH quản lý, tra cứu, đối chiếu và giải quyết các chế độ, chính sách thuận lợi hơn. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, xác thực và kết nối, việc giải quyết thủ tục cho người dân, giao dịch của DN sẽ ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn. Đây không chỉ là thay đổi về phương thức quản lý mà còn hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN trên nền tảng dữ liệu số”.

Dữ liệu người tham gia chưa có hoặc chưa xác thực số ĐDCN/CCCD được rà soát, cập nhật.

Theo kế hoạch của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, dữ liệu người tham gia chưa có hoặc chưa xác thực số ĐDCN/CCCD được rà soát, cập nhật; các trường hợp sai thông tin nhân thân cũng được điều chỉnh trước khi chuyển đổi. Các phòng chuyên môn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh xử lý 100% trường hợp chưa đồng bộ; những trường hợp không thể chuyển đổi tập trung phải được rà soát, xác minh và xử lý.

Đây cũng là khâu có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng chuyển đổi. Bởi khi thông tin định danh giữa các hệ thống được thống nhất, cán bộ BHXH sẽ giảm bớt thời gian đối chiếu giữa mã số BHXH với họ tên, ngày sinh, giới tính, số ĐDCN/CCCD và các thông tin liên quan.

Quá trình chuyển đổi số ĐDCN/CCCD thay mã số BHXH được bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Ông Phan Văn Thân - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH tỉnh) cho biết: “Trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định; dữ liệu sau chuyển đổi chính xác, thống nhất và không ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ cũng như quyền lợi của người tham gia. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động, các đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý”.

Trong quá trình chuyển đổi số ĐDCN/CCCD thay mã số BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cũng theo ông Phan Văn Thân, việc chuyển đổi số ĐDCN/CCCD thay mã số BHXH mang lại lợi ích đối với người dân đó là sử dụng một thông tin định danh thống nhất trong các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Người tham gia không phải ghi nhớ và cung cấp nhiều loại mã số như trước, đồng thời thuận lợi hơn khi thực hiện các giao dịch trên môi trường số.

Với DN, việc thống nhất thông tin định danh giúp bộ phận nhân sự, kế toán thuận lợi hơn trong quản lý người lao động, kê khai và cập nhật dữ liệu; hạn chế sai lệch thông tin, giảm thời gian đối chiếu trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH.

Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 1.233.016/1.233.107 người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư (tương ứng tỷ lệ hơn 99,99% tổng số người đang tham gia đã được đồng bộ), không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội.

Những trường hợp chưa đồng bộ, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát, chuẩn hóa để thực hiện đồng bộ. Dự kiến, đến ngày 27/9, BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi dữ liệu và vận hành trên toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ.