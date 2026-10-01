[Infographic] Từ 5/10, người cao tuổi thuộc diện nào được hưởng trợ cấp mức cao nhất?

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi được xác định theo từng nhóm đối tượng và hệ số tương ứng.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...
Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.987 lao động, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.