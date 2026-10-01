[Infographic] Từ 5/10, người cao tuổi thuộc diện nào được hưởng trợ cấp mức cao nhất?

[Motion graphic] Nghị quyết 278 thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư ra sao? 23/09/2026 14:08 Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.

Mô hình bò sinh kế – đòn bẩy giúp Kỳ Lạc giảm nghèo bền vững 21/09/2026 05:05 Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp 19/09/2026 15:30 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.

Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động, xử lý doanh nghiệp trốn đóng BHXH 17/09/2026 19:17 Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm tăng cường xử lý chậm, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đề xuất bổ sung trường hợp được miễn phí sử dụng cao tốc 17/09/2026 05:24 Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm người 14/09/2026 13:30 Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.

Sinh con thứ ba, lao động nữ có được nghỉ thai sản 7 tháng? 14/09/2026 05:05 Theo chính sách khuyến sinh, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Quy định này có áp dụng với trường hợp sinh con thứ ba hay không?

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027 11/09/2026 17:18 Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng chất lượng quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 11/09/2026 13:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Rớt 11/09/2026 11:28 Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin cho hộ nghèo ở Đồng Lộc 09/09/2026 06:01 Với những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi an cư mà còn giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hướng dẫn mới nhất về tinh giản biên chế hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp 09/09/2026 05:05 Bộ Nội vụ hướng dẫn bố trí, sắp xếp giáo viên, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với một số trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục.

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 07/09/2026 16:16 Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức.

Không để cấp xã nhận thêm việc nhưng thiếu nguồn lực 07/09/2026 08:09 Chính phủ yêu cầu rà soát nhiệm vụ đã giao cho địa phương, nhất là cấp xã, chấm dứt tình trạng giao việc nhưng không bảo đảm điều kiện và nguồn lực thực hiện.

Đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6% 06/09/2026 13:51 Bộ Y tế đề xuất mức đóng của nhiều nhóm tham gia BHYT có thể tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%.

10 địa phương, 4 cơ quan trung ương sai sót khi thực hiện chính sách 178 04/09/2026 15:46 Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương.

Luật hóa quy định người lao động có 12 ngày nghỉ lễ 04/09/2026 13:32 Chính phủ đề nghị đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động sửa đổi, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 03/09/2026 16:19 Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Sau 2/9, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong tháng 11 03/09/2026 15:03 Sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội được hỗ trợ mai táng phí thế nào? 02/09/2026 05:00 Khi người hưởng lương hưu và người hưởng hưu trí xã hội qua đời, thân nhân của họ đều được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng. Tuy nhiên, chế độ mai táng phí dành cho 2 đối tượng này khác nhau.

Thủ tướng yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn 01/09/2026 11:10 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh 01/09/2026 06:49 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2026 30/08/2026 10:02 Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu 26/08/2026 18:37 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh 25/08/2026 14:46 Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

5 nhóm lao động được tiếp nhận vào làm viên chức, không cần thi tuyển 25/08/2026 12:00 Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét tiếp nhận người vào làm viên chức, nếu người được tiếp nhận đúng đối tượng và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Chi trả gần 80 tỷ đồng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 25/08/2026 06:58 Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.987 lao động, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn 24/08/2026 16:53 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.