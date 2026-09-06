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Đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6%

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Bộ Y tế đề xuất mức đóng của nhiều nhóm tham gia BHYT có thể tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%.

Mức đóng BHYT dự kiến tăng theo 3 bước

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Việc điều chỉnh mức đóng BHYT nhằm tạo thêm nguồn lực để mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối, sử dụng bền vững Quỹ BHYT.

Đối với nhiều nhóm người lao động, dự thảo đề xuất từ ngày 1/7/2027, mức đóng BHYT tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thay cho mức 4,5% hiện nay.

Với một số nhóm khác, mức đóng 5,1% được đề xuất áp dụng từ ngày 1/7/2028. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, người hưởng trợ cấp thất nghiệp và một số nhóm do ngân sách nhà nước đóng cũng được đề xuất điều chỉnh mức đóng lên 5,1% theo căn cứ tương ứng.

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Chuyên viên BHXH phát tờ rơi và tuyên truyền về chính sách BHYT cho người dân.

Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 1/1/2028, mức đóng dự kiến bằng 5,1% mức lương cơ sở. Cơ chế giảm trừ mức đóng khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia BHYT vẫn được duy trì.

Sau 3 năm áp dụng mức đóng mới, dự thảo đề xuất tiếp tục tăng lên 5,4%, sau đó 3 năm nữa tăng lên 6%.

Tăng mức đóng, người dân được thêm quyền lợi gì?

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc tăng mức đóng được đặt cùng với lộ trình mở rộng quyền lợi BHYT.

Bộ Y tế đề xuất từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ vào phạm vi chi trả của quỹ. Từ ngày 1/7/2027, quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm đối tượng. Phần kinh phí chưa được quỹ BHYT chi trả và một số đối tượng thuộc diện chính sách sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm

Mức thanh toán tối đa dự kiến bằng 15% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng hiện nay, mức này tương đương khoảng 380.000 đồng.

Bộ Y tế cũng đề xuất quỹ BHYT mở rộng chi trả đối với khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh, trong đó có ung thư cổ tử cung, vú, phổi, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, dạ dày, gan và viêm gan B, C.

Việc triển khai theo lộ trình và do Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, danh mục dịch vụ và mức thanh toán.

Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 1/7/2027, BHYT thanh toán chi phí liên quan đến viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ. Từ ngày 1/7/2028, thí điểm thanh toán khám sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung; từ ngày 1/1/2030 thực hiện thanh toán đối với bệnh này.

Cũng từ năm 2030, việc thanh toán khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số loại ung thư như ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, cùng tăng huyết áp và đái tháo đường sẽ được thực hiện theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Ngoài mở rộng phạm vi chi trả, dự thảo còn đề xuất tăng mức hưởng BHYT cho một số nhóm ưu tiên.

Từ ngày 1/7/2027, người từ 75 tuổi trở lên, người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%, người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình dự kiến được nâng mức hưởng từ 80% lên 85% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Mức hưởng của các nhóm này tiếp tục tăng lên 90% từ ngày 1/7/2029. Khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản, mức hưởng dự kiến được nâng lên 95% từ ngày 1/7/2030.

Với các nhóm đang được hưởng 80% nhưng không thuộc diện ưu tiên nêu trên, dự thảo đề xuất nâng lên 85% từ ngày 1/7/2028. Mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản sẽ tăng lên 90% từ ngày 1/7/2030.

Theo dự thảo, nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027, riêng quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2027.

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Tags:

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