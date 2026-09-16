Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Các đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh chủ trì buổi sinh hoạt.

Chiều 16/9, Đảng ủy HĐND tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã Hà Linh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III/2026 với chủ đề “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025”. Tham gia chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu khai mạc, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Các chính sách tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua Nghị quyết số 125/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 165/2025/NQ-HĐND, tập trung hỗ trợ tổ chức sản xuất, tập trung ruộng đất, phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân và huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề.

Tổng nguồn lực ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 đạt 730,27 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch. Trong đó, nguồn lực thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 44 đạt 581,22 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch; chính sách nông nghiệp theo Nghị quyết số 51 đạt 149,05 tỷ đồng, bằng 33,7% kế hoạch. Nguồn lực này góp phần tổ chức lại sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế và cải thiện kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày tham luận với chủ đề: “Khả năng tiếp cận, hấp thụ chính sách của hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 và yêu cầu hoàn thiện chính sách gắn với tổ chức sản xuất theo bản đồ nông nghiệp sinh thái Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030”.

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu HĐND tỉnh và các xã Hà Linh, Đồng Lộc, Vũ Quang tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách từ thực tiễn cơ sở, đồng thời phân tích những vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận, hấp thụ chính sách; thủ tục, nguồn lực, quy hoạch và tổ chức thực hiện; làm rõ hiệu quả thực tế, khả năng duy trì của các mô hình sau hỗ trợ.

Đồng chí Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh thảo luận và đề xuất, kiến nghị một số nội dung tại buổi sinh hoạt.

Đây là cơ sở thực tiễn để Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, định hướng Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng nghiên cứu, thẩm tra các chính sách do UBND tỉnh trình. Qua đó, góp phần để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các chính sách sát thực tiễn, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa bàn.

Việc đánh giá chính sách từ cơ sở cũng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Hà Tĩnh đang xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá, các tham luận, ý kiến đã phản ánh đa chiều kết quả thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời gợi mở một số giải pháp cho giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu kết luận buổi sinh hoạt.

Theo đó, các chính sách đã góp phần tạo động lực để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất. Tuy nhiên, nội dung các chính sách vẫn còn khá dàn trải, khó hấp thụ, tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở đánh giá chính sách giai đoạn 2022 - 2025, cần nghiên cứu cách tiếp cận, xây dựng chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu kết quả khảo sát, báo cáo và ý kiến từ cơ sở để phục vụ thẩm tra chính sách giai đoạn 2026 - 2030. Đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung, cần xuất phát từ những điểm nghẽn thực tế, tránh chính sách dàn trải, khó thực hiện hoặc hiệu quả thấp.

Chi bộ công tác HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện thông báo kết luận; tổng hợp các nhóm kiến nghị về thiết kế chính sách, thủ tục, nguồn lực và tổ chức thực hiện để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đảng ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát cơ sở; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát nhu cầu, hỗ trợ các chủ thể xây dựng phương án khả thi; tăng cường kiểm tra việc duy trì mô hình và kịp thời phản ánh những bất cập. Các địa phương cần phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; chủ động xác định định hướng, tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cùng các đại biểu đã khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Hà Linh, gồm mô hình nuôi dúi má đào, trồng bưởi và sản xuất, chế biến giò lụa Song Anh tại thôn Tân Kiều.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cùng các đại biểu đến khảo sát mô hình nuôi dúi má đào...

...mô hình trồng bưởi...