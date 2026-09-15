Khu kinh tế Vũng Áng đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.

Ở Vũng Áng hôm nay, những nhà máy, công trường và cảng biển đang tạo nên diện mạo khác hẳn so với trước đây. Các dây chuyền của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) duy trì hoạt động; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Vũng Áng II gia tăng năng lực phát điện; hệ sinh thái doanh nghiệp (DN) của Tập đoàn Vingroup tiếp tục mở rộng sản xuất, đưa các sản phẩm ô tô, xe máy điện, pin ra thị trường. Cùng đó, nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics được triển khai, tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế phía Nam tỉnh.

﻿﻿ Sự phát triển mạnh mẽ của KKT Vũng Áng với nhiều dự án quy mô lớn đang kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về lực lượng lao động. Ảnh: Đình Nhất - Thu Phương.

Sự phát triển ấy kéo theo lực lượng lao động ngày càng đông và đa dạng. Bên cạnh công nhân trực tiếp sản xuất, tại đây còn có đông đảo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và lao động dịch vụ. Số lượng lao động này dù cùng làm việc trong khu kinh tế (KKT) nhưng khác nhau về vị trí việc làm, trình độ được đào tạo, kỹ năng, thời gian và tính chất công việc.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết, những năm gần đây, KKT Vũng Áng liên tục thu hút các dự án quy mô lớn, tạo nhịp phát triển nhanh. Hiện, KKT có 157 dự án đầu tư, gồm 101 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 202.675 tỷ đồng và 56 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 16,311 tỷ USD. Toàn KKT có hơn 1.300 DN đang hoạt động, thu hút trên 25.600 lao động, trong đó khoảng 24.400 lao động trong nước và 1.200 lao động nước ngoài.

﻿ KKT Vũng Áng hiện có hơn 1.300 doanh nghiệp, thu hút trên 25.600 lao động làm việc.

Không gian sản xuất này sẽ còn tiếp tục mở rộng. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định KKT Vũng Áng là trung tâm động lực của vùng động lực phía Nam, gắn với kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics; định hướng mở rộng KKT lên khoảng 72.998ha, nghiên cứu khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quốc tế, phát triển luyện kim, cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy và linh kiện… đang mở ra không gian phát triển lớn.

Những định hướng mới cho thấy quy mô sản xuất và nhu cầu nhân lực tại đây sẽ tiếp tục tăng. Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tuyển dụng lao động tại KKT Vũng Áng dự kiến khoảng 38.000 người. Trong đó, riêng các dự án trọng điểm tại KCN Vinhomes Vũng Áng, gồm nhà máy ô tô, xe máy điện VinFast, nhà máy pin lithium, nhà máy thép VinMetal, dự kiến cần khoảng 25.000 lao động.

Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tuyển dụng lao động tại KKT Vũng Áng dự kiến khoảng 38.000 người, riêng các dự án tại KCN Vinhomes Vũng Áng dự kiến cần 25.000 lao động.

Những con số ấy cho thấy Vũng Áng đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với sự tăng lên nhanh chóng của lực lượng lao động công nghiệp, trong đó có đội ngũ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Từ công nhân trực tiếp sản xuất đến kỹ sư, chuyên gia…, người lao động (NLĐ) không chỉ là lực lượng tạo ra giá trị kinh tế mà còn là “nguồn” phát triển đảng viên trong DN.

HIỆN CÓ HƠN 1.000 ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN KKT. TRONG ĐÓ, 11 DN CÓ TỔ CHỨC ĐẢNG VỚI HƠN 350 ĐẢNG VIÊN.

Những năm qua, cấp ủy các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp về phát triển Đảng nói chung, phát triển đảng viên trong DN nói riêng. Trong đó, Hà Tĩnh là một trong ít tỉnh, thành ban hành nghị quyết riêng về công tác xây dựng Đảng trong DN. Ngày 27/4/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong DN trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tiếp đó, ngày 17/10/2023, BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 103-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; cùng rất nhiều văn bản chỉ đạo liên quan. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên trong DN gặp không ít khó khăn, kết quả đạt được còn thấp so với kỳ vọng. Theo thống kê sơ bộ từ một số DN và các địa phương trên địa bàn KKT Vũng Áng, hiện nay có hơn 1.000 đảng viên là NLĐ đang làm việc trên địa bàn KKT. Trong đó, 11 DN có tổ chức đảng với hơn 350 đảng viên.

Chi bộ Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tổ chức điểm cầu tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Một số tổ chức đảng đã hình thành và duy trì hoạt động trong DN. Đảng bộ Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh có 142 đảng viên; Chi bộ Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt có 89 đảng viên; Chi bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh có 18 đảng viên; Chi bộ Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh có 33 đảng viên... Tại những đơn vị này, hoạt động của chi bộ có điều kiện gắn trực tiếp hơn với đời sống NLĐ và nhiệm vụ SXKD.

Đảng bộ Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh có 142 đảng viên trong tổng số gần 400 người lao động.

VIỆC CÓ TỔ CHỨC ĐẢNG NGAY TẠI ĐƠN VỊ GIÚP CÔNG TÁC ĐẢNG GẮN TRỰC TIẾP VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, THUẬN LỢI HƠN TRONG VIỆC NẮM BẮT TƯ TƯỞNG, TÂM TƯ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG. Cô NGUYỄN THỊ HOA QUỲNH - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non song ngữ Kingbee (phường Hoành Sơn)

Cô Nguyễn Thị Hoa Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non song ngữ Kingbee (phường Hoành Sơn) cho biết: “Trường nằm trong khu ký túc xá của Formosa Hà Tĩnh, được thành lập năm 2019. Đến năm 2024, chi bộ nhà trường được thành lập. Đến nay, chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới. Do đặc thù biến động lao động thường xuyên, hiện chi bộ có 6 đảng viên. Chi bộ cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xem xét kết nạp Đảng đối với 2 quần chúng ưu tú. Việc có tổ chức đảng ngay tại đơn vị giúp công tác Đảng gắn trực tiếp với hoạt động chuyên môn, thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư của cán bộ, giáo viên, NLĐ”.

Chi bộ Trường mầm non song ngữ Kingbee tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2025.

Ở chiều ngược lại, nhiều DN tư nhân, DN FDI có nhiều đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng như: Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Công ty TNHH Tân Trường Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương… Với những DN này, các đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú hoặc sinh hoạt ghép tại một chi bộ khác.

Theo ông Chu Văn Hoàng - Quyền Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương (phường Vũng Áng), trong DN hiện có 4 NLĐ là đảng viên, trong đó 3 đảng viên quê tỉnh Quảng Trị và 1 đảng viên quê xã Thạch Khê. Các đảng viên này đều đang sinh hoạt tại chi bộ địa phương nơi cư trú.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hoành Sơn cho biết: “Ngoài Chi bộ Trường Mầm non song ngữ Kingbee, Đảng bộ phường hiện có 172 đảng viên là lao động địa phương đang làm việc trong KKT Vũng Áng, sinh hoạt tại 7 chi bộ tổ dân phố (TDP). Trong đó, nhiều nhất là ở Chi bộ Kỳ Phương với 55 đảng viên làm việc tại KKT”.

Chi bộ Trường mầm non song ngữ Kingbee tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất.

Trên địa bàn phường Sông Trí cũng có khoảng 250 đảng viên là lao động làm việc tại KKT, sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ phường như: Đông Trinh, Kỳ Trinh, Hoàng Trinh…. Trong khi đó, Đảng bộ phường Vũng Áng có Chi bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cùng 106 đảng viên làm việc tại các DN trong KKT, tập trung ở các chi bộ: Tân Phong, Thượng Phong, Trường Sơn, Cảnh Trường, Kỳ Long... Cũng như các địa phương trong vùng, phường Hải Ninh và xã Kỳ Hoa có một số đảng viên là lao động tại KKT nhưng sinh hoạt Đảng tại địa phương. Cùng với số lượng này, KKT Vũng Áng còn có một số đảng viên cư trú tại các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Hàng vạn lao động đang làm việc tại các nhà máy, DN ở KKT Vũng Áng là nguồn quần chúng ưu tú dồi dào để phát triển Đảng. Tuy nhiên, việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng những nhân tố đủ điều kiện, có quá trình phấn đấu tốt để vào Đảng vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là với lực lượng lao động làm việc theo ca, kíp.

TDP Tân Long (phường Vũng Áng) hiện có khoảng 1.000 lao động trên địa bàn đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng nhưng chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên trong năm 2026 vẫn khó hoàn thành.

CÓ NHIỀU NGƯỜI TRẺ TUỔI, CÓ TRÌNH ĐỘ, CÓ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH NHƯNG PHẦN LỚN LÀM VIỆC THEO CA, THỜI GIAN NGHỈ KHÔNG CỐ ĐỊNH NÊN ÍT CÓ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TỔ DÂN PHỐ.

TDP Tân Long, phường Vũng Áng hiện có khoảng 1.000 lao động trên địa bàn đang làm việc tại các DN trong KKT Vũng Áng. Thế nhưng, với Chi bộ Tân Long, việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên trong năm vẫn không dễ dàng. Theo ông Trần Xuân Đào - Bí thư Chi bộ Tân Long, chi bộ hiện có 48 đảng viên, trong đó 14 người đang làm việc tại các DN trong KKT. Năm nay, chi bộ được giao kết nạp 2 đảng viên nhưng đến thời điểm này vẫn chưa kết nạp được đảng viên nào. Điều đáng nói, nguồn để lựa chọn không phải không có. Trong khoảng 1.000 lao động trên địa bàn đang làm việc tại KKT, có nhiều người trẻ tuổi, có trình độ, có quá trình làm việc ổn định nhưng phần lớn làm việc theo ca, thời gian nghỉ không cố định, nên ít có điều kiện tham gia các hoạt động ở TDP.

Được biết, năm nay, ngoài Chi bộ Tân Long, Đảng ủy phường Vũng Áng giao nhiệm vụ cho 7 chi bộ TDP khác trên địa bàn, mỗi chi bộ phải kết nạp ít nhất 1 đảng viên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có chi bộ nào hoàn thành.

Ở một số DN, khó khăn trong phát triển Đảng không bắt đầu từ việc thiếu nguồn, mà từ sự thiếu ổn định của chính môi trường DN. Khi chủ sở hữu, bộ máy quản lý liên tục thay đổi, tổ chức đảng cũng khó duy trì nền nếp. Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vì thế cũng bị ngắt quãng.

Từ năm 2022 đến nay, Chi bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh không phát triển được thêm đảng viên mới.

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh hiện có khoảng 220 lao động, chi bộ có 18 đảng viên nhưng từ năm 2022 đến nay chưa kết nạp thêm đảng viên mới. Hoạt động của chi bộ thời gian gần đây kém hiệu quả; sinh hoạt chưa được duy trì đều đặn mà chủ yếu lồng ghép với hoạt động chuyên môn.

MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA MẶN MÀ VỚI VIỆC ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG BỞI HỌ CHƯA NHÌN THẤY NHỮNG ĐỘNG LỰC CỤ THỂ, NHẤT LÀ CƠ HỘI ĐƯỢC GHI NHẬN, PHÁT HUY NĂNG LỰC VÀ ĐẢM NHẬN VỊ TRÍ CAO HƠN TRONG CÔNG VIỆC.

Theo ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc sản xuất công ty, từ năm 2005 đến nay, DN đã 12 lần thay đổi giấy phép kinh doanh và đại diện pháp nhân. Nhiều lần thay đổi chủ sở hữu kéo theo sự biến động về tổ chức bộ máy và phương thức điều hành. Trong điều kiện ấy, việc ổn định SXKD đã khó, duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức đảng, kiện toàn nhân sự cấp ủy và tạo nguồn phát triển đảng viên càng khó hơn. Sự biến động ấy cũng tác động trực tiếp đến nguồn phát triển đảng viên. Khi người quản lý và cơ cấu tổ chức thường xuyên thay đổi, những quần chúng có quá trình phấn đấu cũng khó được theo dõi, bồi dưỡng liên tục. Trong khi đó, ở góc độ NLĐ, động lực phấn đấu vào Đảng cũng chưa rõ nét. Một bộ phận NLĐ chưa mặn mà với việc đứng vào hàng ngũ của Đảng bởi họ chưa nhìn thấy những động lực cụ thể, nhất là cơ hội được ghi nhận, phát huy năng lực và đảm nhận vị trí cao hơn trong công việc.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động bên trong xưởng sản xuất.

Đối với một bộ phận lao động, nhất là lao động trẻ, việc tìm kiếm một công việc tốt, tăng thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và ổn định cuộc sống đang là những mục tiêu ưu tiên. Trong khi đó, ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng, trách nhiệm và quyền lợi khi trở thành đảng viên… không phải lúc nào cũng được quần chúng hiểu rõ.

Câu chuyện của anh Lê Văn Khánh (SN 2003) ở TDP Thượng Phong, phường Vũng Áng, cho thấy rõ hơn điều này. Anh Khánh tham gia công tác đoàn ở địa phương từ khi còn học lớp 11. Đến nay, anh đã có khoảng 6 năm tham gia hoạt động và hiện là bí thư chi đoàn ở địa phương. Anh Khánh đang làm việc cho một nhà thầu phụ của Formosa Hà Tĩnh. Với quá trình tham gia phong trào, vai trò tại địa phương và làm việc trong môi trường công nghiệp, anh Khánh là nhân tố có thể xem xét, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, dù đã được vận động và định hướng, anh vẫn chưa quyết định vào Đảng.

“Bí thư chi bộ nhiều lần trao đổi, giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để xem xét kết nạp nhưng tôi vẫn muốn có thêm thời gian để tìm hiểu, xác định rõ hơn trách nhiệm và những quyền lợi của người đảng viên” - anh Lê Văn Khánh chia sẻ.

Phần lớn DN trong KKT Vũng Áng hiện nay chưa có tổ chức đảng. Ảnh: Đình Nhất.

Một khó khăn trong phát triển Đảng tại KKT Vũng Áng hiện nay là phần lớn DN chưa có tổ chức đảng. Điều này khiến việc nắm bắt tình hình, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay tại nơi làm việc còn hạn chế. Từ đó, tác động đến công tác kết nạp đảng viên. Vì vậy, bài toán phát triển đảng viên trong DN cần thực hiện song song giữa việc tìm nguồn kết nạp NLĐ vào Đảng và việc từng bước thành lập tổ chức đảng ngay trong môi trường sản xuất.

TỪ VỊ TRÍ CỦA MÌNH, SỰ GƯƠNG MẪU TRONG LAO ĐỘNG, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ UY TÍN CỦA MỖI ĐẢNG VIÊN SẼ TẠO ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP, GIÚP XÂY DỰNG NHỮNG NHÂN TỐ TÍCH CỰC, TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NGAY TRONG DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh KKT Vũng Áng tiếp tục mở rộng, lực lượng lao động đến năm 2030 dự kiến tăng thêm hàng chục nghìn người, yêu cầu ấy càng rõ hơn. Cùng với việc xây dựng tổ chức đảng, cần phát huy tốt lực lượng đảng viên đang trực tiếp làm việc giữa hàng vạn công nhân, NLĐ. Đây là những người hiểu công việc, hiểu môi trường sản xuất và có điều kiện gần gũi với quần chúng nhất. Từ vị trí của mình, sự gương mẫu trong lao động, tinh thần trách nhiệm và uy tín của mỗi đảng viên sẽ tạo ảnh hưởng trực tiếp, giúp xây dựng những nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên ngay trong DN; đồng thời, đưa công tác xây dựng Đảng đến gần hơn với đời sống SXKD tại KKT Vũng Áng.

BÀI, ẢNH: NGỌC LOAN - THU PHƯƠNG - MẠNH HÀ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(còn nữa)